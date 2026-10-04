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Birači u Bukviku nisu dobili listiće za Narodnu skupštinu RS: Traže ponavljanje glasanja

Birači u Bukviku nisu dobili listiće za Narodnu skupštinu RS: Traže ponavljanje glasanja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor atv
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Na biračkom mjestu u Bukviku kod Brčkog birači srpske nacionalnosti tvrde da nisu mogli da glasaju za Narodnu skupštinu Republike Srpske jer u biračkim kutijama nisu pronađeni odgovarajući listići.

Bukvik: Birači tvrde da nisu dobili listiće za izbore za Narodnu skupštinu RS Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na biračkom mjestu u Bukviku u Brčko distriktu dio birača nije mogao da glasa za Narodnu skupštinu Republike Srpske, zbog čega je, prema riječima predsjednika Mjesne zajednice Bukvik Ilije Jovičića, izborni proces na tom biračkom mjestu narušen.

Jovičić tvrdi da su predstavnici biračkog odbora prethodnog dana preuzeli uredno označene i zapečaćene kutije, ali da je prilikom njihovog otvaranja jutros utvrđeno da u njima nema glasačkih listića za izbore u Republici Srpskoj.

Umjesto toga, kako navodi, u kutijama su se nalazili dupli listići za Federaciju BiH.

"Birači sa entitetskim državljanstvom FBiH mogu da glasaju, a ne možemo mi sa entitetskim državljanstvom Srpske", rekao je Jovičić za ATV.

Prema njegovim riječima, na biračkom mjestu u Bukviku upisana su 403 birača, od kojih više od 320 ima entitetsko državljanstvo Republike Srpske, dok ih je oko 80 sa entitetskim državljanstvom Federacije BiH.

Jovičić smatra da je zbog ovog propusta jedino pravedno rješenje da glasanje na ovom biračkom mjestu bude odgođeno i ponovljeno za sedam ili 14 dana, kako bi svim biračima bilo omogućeno da ostvare svoje biračko pravo.

"Ogromna šteta je već napravljena, jer su mnogi mještani doputovali iz inostranstva i drugih opština kako bi danas glasali", rekao je Jovičić.
On je naveo da su pojedini birači zbog glasanja doputovali iz Slovenije, Njemačke i Banjaluke, kao i da su zbog toga uzimali slobodne dane.
"Ljudi su došli iz Slovenije, Njemačke, Banjaluke, uzeli slobodne dane i sada su onemogućeni da obave građansku dužnost. Oni ne mogu ponovo dobiti slobodne dane za dvije sedmice, što će direktno smanjiti izlaznost i broj glasova za Republiku Srpsku sa ovog biračkog mjesta", naglasio je Jovičić.
Za sada je riječ o navodima predsjednika Mjesne zajednice Bukvik, dok će o eventualnom ponavljanju glasanja i načinu rješavanja problema odlučivati nadležni izborni organi.

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glasanje Izbori 2026 Brčko

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