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Izlaznost do 15 časova 26,88 odsto: Veliki pad u odnosu na prethodne opšte izbore

Izlaznost do 15 časova 26,88 odsto: Veliki pad u odnosu na prethodne opšte izbore

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Na opštim izborima u BiH do 15 časova glasalo je 26,88 odsto birača. Pogledajte poređenje izlaznosti sa izborima 2022, 2018. i 2014. godine.

Izlaznost na izborima u BiH 2026: Do 15 časova glasalo 26,88 odsto birača Izvor: mondo.ba

Na opštim izborima u BiH danas je do 15 časova glasalo 26,88 odsto birača, odnosno 916.269 građana, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Izlaznost je značajno manja nego na prethodnim opštim izborima. Na izborima 2022. godine do 15 časova glasalo je 35 odsto birača, dok je 2018. izlaznost u isto vrijeme iznosila 37,21 odsto, a 2014. godine 36,60 odsto.

U odnosu na 2022. godinu, današnja izlaznost manja je za 8,12 procentnih poena.

Najveća izlaznost zabilježena je u Republici Srpskoj, gdje je do 15 časova glasalo 31,62 odsto birača. U Federaciji BiH izlaznost je 24,78 odsto, dok je u Brčko distriktu glasalo 24,62 odsto birača.

Izvan BiH do 15 časova glasalo je 1,11 odsto birača.

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Izbori 2026 glasanje izlaznost

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