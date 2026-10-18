Preokret u trci za potpredsjednika RS: Glasovi poštom donijeli prednost Balukčiću

Kandidat HDZ-a 1990 Igor Balukčić preuzeo je vođstvo u trci za poziciju potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, prestigavši kandidata SDP-a Ivana Begića zahvaljujući prebrojanim glasovima iz inostranstva, pokazuju najnoviji preliminarni podaci CIK BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon što je u ranijim fazama brojanja prednost bila na strani Begića, presudnu ulogu odigrali su glasovi pristigli poštom. Prema podacima CIK-a, nakon obrađenih 98,41 odsto biračkih mjesta, Balukčić se nalazi na vodećoj poziciji sa osvojenih 3.115 glasova (0,54 odsto). Od tog broja, 2.263 glasa dobio je na redovnim biralištima, dok je 828 glasova stiglo putem pošte.

Ivan Begić trenutno zauzima drugu poziciju sa 2.818 glasova (0,49 odsto). Iako je na redovnim biračkim mjestima prikupio 2.727 glasova, poštom je dobio svega 68 glasova, pa trenutna razlika između dvojice kandidata iznosi 297 glasova u korist kandidata HDZ-a 1990.

Prema izbornim pravilima, funkciju predsjednika Republike Srpske preuzima kandidat sa najvećim ukupnim brojem glasova, dok pozicije potpredsjednika pripadaju najbolje plasiranim kandidatima iz reda druga dva konstitutivna naroda.

U trci za predsjednika Republike Srpske ubjedljivo vodi kandidat SNSD-a Savo Minić. Kada je riječ o kandidatima iz reda bošnjačkog naroda za funkciju potpredsjednika, najviše povjerenja birača dobio je Ramiz Salkić iz SDA sa osvojenih 11.401 glasom.

Podsjećamo, iz Centralne izborne komisije BiH ranije su naveli da bi rezultati izbora trebalo da budu utvrđeni do 24. oktobra, u skladu sa zakonskim rokom, ukoliko ne dođe do nepredviđenih okolnosti.