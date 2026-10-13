Goražde iznenadilo: Umjesto komplikovanih pregovora, već formirana koalicija od 10 stranaka

Deset političkih stranaka u Goraždu potpisalo je koalicioni sporazum za mandat od 2026. do 2030. godine.

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Iako je ulazak čak 15 stranaka u Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja ima 25 mjesta, najavljivao komplikovano formiranje vlasti, deset političkih subjekata već je potpisalo sporazum o koaliranju i zajedničkom djelovanju za mandatni period od 2026. do 2030. godine.

Koaliciju predvodi SDA, a prema riječima predsjednika Kantonalnog odbora ove stranke Adisa Halilovića, sporazumom je obezbijeđena dvotrećinska većina u kantonalnoj skupštini.

Halilović je rekao da su u koaliciju uključene stranke koje su iskazale interes za saradnju, stabilizaciju prilika i razvoj kantona.

Pored SDA, sporazum su potpisali Politička stranka Perspektiva, Nova politička inicijativa (NPI), Nezavisna građanska lista (NGL), Savez za bolju budućnost – Fahrudin Radončić, Glas naroda, NES, Demokratska fronta (DF), Stranka za BiH (SBiH) i Bosanska narodna stranka (BNS).

"Potpisali smo sporazum o međusobnom koaliranju, odnosno okvirni sporazum o zajedničkom djelovanju u predstojećem mandatnom periodu. U parlamentarnu većinu uključili smo sve koji su iskazali interesovanje i želju za saradnjom. Na ovaj način dobili smo stabilnu dvotrećinsku većinu u Skupštini", izjavio je Halilović.

On je najavio da će konkretna raspodjela pozicija i resora u Vladi BPK Goražde biti obavljena početkom novembra, nakon što Centralna izborna komisija BiH zvanično dodijeli mandate izabranim zvaničnicima. Tada će biti predložen i mandatar nove vlade.

"Nakon dodjele mandata ulazimo u sljedeću fazu raspodjele pozicija. Maksimalno će se voditi računa o tome da predloženi ljudi imaju stečeno iskustvo, znanje i ljudske vrline kako bi na adekvatan način mogli upravljati resursima našeg kantona", naglasio je Halilović.

Dio nove koalicije nisu Narod i pravda, SDP, Snaga naroda, Stranka narodnog poštenja (SNP) i Novi početak.