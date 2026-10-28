Dva glasa odlučuju o mandatu: CIK naredio ponovno brojanje u Drvaru

CIK BiH naredio je ponovno brojanje glasova u Drvaru zbog razlike od dva glasa između skenera i ručnog brojanja. Odbijeni zahtjevi više stranaka i koalicije.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Centralna izborna komisija (CIK) BiH naredila je ponovno brojanje glasova kandidata i stranaka sa jednog biračkog mjesta u Drvaru s obzirom na razliku od dva glasa u brojanju glasova sa skenera i ručnog brojanja, što utiče na dodjeljivanje mandata.

Ova naredba donijeta je na zahtjev političkog pokreta Srpski nacionalni pokret FBiH, koji je CIK-u uputio prigovor na tačnost rezultata.

U današnjem nastavku sjednice CIK-a odbijeni su kao neosnovani zahtjevi Bosanske stranke Mirnes Ajanović, PSS-a, BH Zelenih i SBB-a za ponovno brojanje glasova.

Odbijen je i zahtjev kandidata Socijalističke partije iz Izborne jedinice šest Zorana Kokanovića za provjeru i ispravku rezultata.

Kao nedopušten je odbačen zahtjev koalicije „Pod lupom“, koja je tražila ponovno brojanje glasova sa svih biračkih mjesta na kojima je utvrđeno da je broj glasačkih listića bio za dva odsto veći od broja prijavljenih birača.

Sjednica CIK-a trebalo bi da bude nastavljena i sutra, kada će se razmatrati novi pristigli zahtjevi za ponovno brojanje glasova i ispravku rezultata.