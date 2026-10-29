Nove kazne CIK-a za stranke i kandidate: Kažnjeni zbog zloupotrebe djece, javnih resursa i kršenja tišine

Centralna izborna komisija BiH kaznila je danas Narodni front sa 3.500 KM zbog zloupotrebe djece u političke svrhe jer je kandidat ove stranke Jelena Trivić objavila video prilikom posjete jednoj porodici, a na snimku se vide djeca.

Izvor: CIK BiH

Trivićeva je kažnjena sa 4.000 KM. Za zloupotrebu djece kažnjeni je i HDZ kažnjen sa 4.500 KM jer je ova stranka objavila video na kojem se vide djeca koja mašu stranačkim zastavama.

Ujedinjena Srpska dobila je kaznu od 5.500 KM jer je utvrđeno da je kandidat ove stranke Bojan Vipotnik objavom na društvenim mrežama zloupotrijebio resurse, te zloupotrijebio djecu u političke svrhe.

Kaznu od 4.000 KM dobio je i Vipotnik jer je objavio video na kojem su snimljene prostorije u kojima boravi kao ministar, a na snimku se vide i fotografije djece.

Politička partija SBiH kažnjena je sa 3.000 KM zbog toga što je kandidat ove stranke Muamer Bandić prekršio izbornu tišinu, a istu novčanu kaznu dobio je i Bandić.

Koalicija DNS-NPS Banjac-Nešić kažnjena je sa 7.000 KM jer je kandidat koalicije Darko Banjac objavio video vezan za rukovođenje ustanovom u vrijeme kampanje.

CIK je smatrao da je promovisanje javne ustanove stavljeno u funkciju izborne promocije kandidata i političkog subjekta. Osim koalicije, kaznu od 3.000 KM dobio je i Banjac.

Na današnjoj sjednici odbijen je zahtjev Laburističke stranke BiH za ponovno brojanje glasova, s obzirom na to da je podnesen prije utvrđivanja rezultata izbora.

CIK je uvažio žalbu političkog subjekta Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića - PDP RS - Igor Crnadak na odluku Opštinske izborne komisije Novi Grad, koja je kaznila ovu koaliciju za kršenje izborne tišine, s obzirom na to da opštinske izborne komisije nisu nadležne za kažnjavanje.

Uvažavanjem žalbe poništena je odluka Opštinske izborne komisije Novi Grad.

Usvojen je i izvještaj o izvršenju budžeta CIK-a za period od 1. januara do 30. septembra ove godine.