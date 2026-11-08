Dodik najavio sjednicu NSRS u ponedjeljak: Minić preuzima dužnost, Cvijanovićeva polaže zakletvu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će 16. novembra, u jutarnjim časovima biti održana sjednica Narodne skupštine na kojoj bi bio inaugurisan novoizabrani predsjednik RS Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović položila zakletvu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je istakao da je tako planirano jer će poslije podne biti održana konstitutivna sjednica Predsjedništva BiH, a Cvijanovićeva želi da prije toga položi zakletvu pred parlamentom Srpske.

Ukazao je da poslije toga teče rok da novoizabrani predsjednik predloži mandatara, koji potom ima 40 dana da predloži Vladu.

Kao najvažnije je naveo da će Republika Srpske uspjeti da donese budžet do nove godine i pokaže efikasnost.

Ponovio je da SNSD sa koalicionim partnerima ima dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Koalicija sa kojom smo izašli je na nivou dvotrećinske većine, a to je potrebno za donošenje novog ustava ili izmjene i dopune, da se podrži veto srpskog člana Predsjedništva BiH", naveo je Dodik za RTRS.

Osvrnuvši se na BiH, Dodik je istakao da Srbi žele samo da se poštuje ustav.

"Mi ih pozivamo da sjednemo i mirno razgovaramo... Mi kažemo da proglasimo ništavnim sve odluke koje je donio Kristijan Šmit, oni neće", rekao je Dodik i dodao kako niko u svijetu ne smatra da je normalno da u Ustavnom sudu sjede tri sudije stranca.

Ukazao je da je problem što Bošnjaci u Sarajevu nemaju argumenata, te im je poručio da razgovaraju.

"Oni hoće da zamrznu ovo vrijeme, da čekaju dvije godine i da vide da li će se promijeniti nešto u Americi i da li će doći njihovi favoriti", rekao je Dodik.

Istakao je kako ne mrzi Bošnjake, muslimane, samo pokušava da kaže da želi da radimo, te podsjetio kako su mu sudili u Sarajevu i taj krnji Ustavni sud potvrdi tu sudsku odluku.

Podsjetio je da se srpski narod u BiH na plebiscitu 9. i 10. novembra 1991. godine većinski izjasnio da želi da ostane u zajedničkoj državi Jugoslaviji, te istakao kako nikada Srbi nisu bili za secesiju što govore muslimani iz Sarajeva.

(Srna)