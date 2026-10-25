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Dodik najavio Vladu i budžet do kraja decembra: Konstitutivna sjednica NSRS do 20. novembra

Dodik najavio Vladu i budžet do kraja decembra: Konstitutivna sjednica NSRS do 20. novembra

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će do 20. novembra biti održana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske ako potvrđeni konačni rezultati izbora budu objavljeni do 4. novembra, a da će Republika Srpska do kraja decembra imati formiranu Vladu.

Dodik: Vlada Republike Srpske i budžet do kraja decembra Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Do 20. novembra ćemo imati sjednicu Narodne skupštine, na njoj će se predsjednik Republike položiti zakletvu. Krajem decembra imaćemo, ne samo formiranu Vladu, nego i usvojen budžet za iduću godinu i sve ono što rade ozbiljne države, kakva smo mi", izjavio je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je rekao da je, što se tiče BiH, to nakarada i da će se pokazati da ni nakon ovih izbora nema političke volje i jedinstva u BiH da ona postoji.

"Mi nemamo namjeru da pravimo ni sa kim koaliciju, mi samo imamo namjeru da, kao većinski izabrani i podržani politički subjekti iz Republike Srpske, prihvatimo odgovornost za Republiku Srpsku, i to ćemo raditi u narednoj godini", naglasio je Dodik.

On je rekao da će SNSD sa HDZ-om održati partnerstvo koje nije protiv Bošnjaka, ali jeste protiv njihovih politika koje su išle ka unitarizaciji, što SNSD-u i HDZ-u ne odgovara.

"Išli su protiv Hrvata i njihovog prava da biraju, što Hrvatima ne odgovara. Mi želimo, ako hoće, da sjednemo i da razgovaramo. Za nas je neprihvatljivo da je nelegalni visoki predstavnik donio neke odluke po kojima postupa pravosuđe", naveo je Dodik.

On je poručio da to sve mora da bude povučeno i proglašeno ništavnim, ako se hoće bilo kakva priča.

Govoreći o utvrđivanju i objavljivanju rezultata opštih izbora, Dodik je rekao da se nije ništa novo desilo.

"Sad se ulazi se u vrijeme žalbi, ništa se neće završiti još za 10 dana. To govori o tome koliko je to sve farsa, u smislu uvođenja nekih novih tehnologija", rekao je Dodik i dodao da to ide nekim svojim tokom.

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je sinoć i objavila rezultate opštih izbora u BiH 2026. godine, koji su održani 4. oktobra.

(Mondo)

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