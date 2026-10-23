Oglasio se direktor KPZ Zenica Rusmir Isak povodom hapšenja službenika: "Zgrožen sam, niko nije iznad zakona"

Direktor KPZ Zenica Rusmir Isak oglasio se povodom hapšenja radnika Ibrahima Handanovića. Poručio da je šokiran i da niko nije iznad zakona.

Izvor: Facebook/Rusmir Isak

Direktor Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Zenica Rusmir Isak oglasio se povodom medijskih navoda o hapšenju zaposlenika ove ustanove Ibrahima Handanovića, poručivši da je šokiran informacijama o njegovim navodnim nezakonitim radnjama te da pružaju punu podršku organima reda. Isak je naglasio da KPZ Zenica još uvijek nije zaprimio zvaničnu obavijest od nadležnih policijskih tijela, već da o slučaju trenutno saznaje isključivo putem medija.

„Ukoliko se navedeni navodi pokažu tačnim, u potpunosti se ograđujem od takvog ponašanja i postupaka. Osobama za koje se dokaže da su umiješane u kriminalne aktivnosti, bilo tokom radnog vremena ili izvan njega, nije i ne može biti mjesto u redovima zatvorske policije“, naveo je Isak. On je najavio da će odmah po prijemu zvaničnih informacija poduzeti sve zakonski predviđene mjere bez ikakvih izuzetaka ili privilegija.

Direktor KPZ Zenica posebno je podvukao da Handanović nije zaposlen tokom njegovog rukovođenja ustanovom, već za vrijeme mandata prethodnog direktora. Istakao je da ne može snositi ličnu odgovornost za eventualne postupke pojedinaca niti se oni mogu pripisivati njemu samo zato što je riječ o radniku ustanove kojom upravlja.

„Svojim radom tokom proteklih godina dokazao sam da ulažem ogromne napore u modernizaciju KPZ Zenica, jačanje sigurnosnog sistema, opremanje zatvorske policije i stvaranje profesionalne, odgovorne i uređene institucije. Upravo zbog toga neću dozvoliti da eventualni postupci pojedinaca narušavaju ugled ustanove i svih onih časnih i poštenih službenika koji svoj posao obavljaju profesionalno i u skladu sa zakonom“, poručio je Isak.

Na kraju reagovanja, pružena je bezrezervna podrška policijskim i pravosudnim organima uz očekivanje temeljite istrage i poštovanje pretpostavke nevinosti, uz zaključak da za njega nema nedodirljivih i da svako mora odgovarati za sopstvene postupke.