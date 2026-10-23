Uhapšen pratilac direktora KPZ-a Rusmira Isaka

Zatvorski policajac Ibrahim Handanović uhapšen je u Zenici nakon policijske potjere. Tokom bjekstva odbacio paketić droge.

Izvor: MUP TK

U Zenici je nakon policijske potjere uhapšen Ibrahim Handanović (29), zaposlen u zatvorskoj policiji i pratilac direktora Kazneno-popravnog zavoda Zenica Rusmira Isaka, sina ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Rame Isaka.

Prema navodima federalnih medija, Handanovića, koji je višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela, sinoć su zaustavili policijski službenici MUP-a Zeničko-dobojskog kantona radi kontrole, ali je on pobjegao odbacivši paketić droge.

Uslijedila je potjera za bjeguncem u kojoj je učestvovalo više policijskih patrola.

Potjera je uspješno okončana u Travničkoj ulici u Zenici, gdje je Handanović uhapšen.

Pretresen je i njegov stan, a materija koju je imao u svom posjedu biće upućena na vještačenje.

Handanović je odranije poznat po učešću u tučama i pucnjavama, a dovodi se u vezu sa Naidom Mehanović, koja je bila uhapšena u akciji Agencije za istrage i zaštitu BiH zbog činjenje više krivičnih djela i u zatvoru je provela šest mjeseci.