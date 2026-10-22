Prihvaćen prijedlog odbrane na suđenju Siniši Šakiću: Beogradski vještak analizira dokaze iz Skaj aplikacije

Sud u Banjaluci odobrio je vještačenje dokaza iz Skaj aplikacije na ponovljenom suđenju Siniši Šakiću za ubistvo Slaviše Ćuluma. Nastavak 25. novembra.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Sudija Posebnog odjeljenja Okružnog suda u Banjaluci za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Branimir Jukić prihvatio je prijedlog odbrane optuženog Siniše Šakića i odobrio vještačenje dokaza iz Skaj aplikacije, piše Srpskainfo.

Republički javni tužilac Snježana Petković nije se protivila ovom prijedlogu, a vještačenje je povjereno Radetu Dragoviću iz Beograda, za koga je odbrana navela da jedini posjeduje sve neophodne sertifikate i stručne kvalifikacije u toj oblasti.

Advokat Željko Šurlan, branilac Siniše Šakića, objasnio je da se vještačenjem traže odgovori na pitanja o načinu odvijanja komunikacije putem Skaj aplikacije, pojašnjenju pojmova u Excel tabelama, cjelovitosti ili brisanju poruka, vjerodostojnosti fotografija i drugim tehničkim detaljima.

Odbrana je ponovo ukazala da među materijalnim dokazima tužilaštva nisu prezentovane sve poruke stigle putem međunarodne pravne pomoći, tvrdeći da nekoliko desetina hiljada poruka nije prikazano. Branilac je naglasio da žele utvrditi da li poruke dokazuju tvrdnje tužilaštva ili nešto sasvim drugo, kao i identitet osoba koje su koristile mobilne telefone.

Odbrana je zatražila i da sud putem međunarodne pravne pomoći pribavi dodatne dokaze iz Francuske, o čemu će se banjalučki sud izjasniti naknadno. Tužilac Snježana Petković ovaj je zahtjev nazvala nedopustivim, prokomentarisavši da ne treba dozvoliti da im se smiju u Francuskoj. Nastavak suđenja zakazan je za 25. novembar.

Detalji optužnice i ponovljeni postupak

Optužnica stavlja na teret Šakiću da je, zajedno i u dogovoru sa nepoznatom osobom, nabavio motocikl za izviđanje terena, kao i automatsko oružje i municiju. Na lokalnom putu u Dragočaju pored Banjaluke prilagođene su dvije lokacije sa polomljenim granama i maskiranim motociklom.

Napadači su iz zasjede ispalili 22 hica iz dva automatska oružja na vozila "golf 6" u kojem se nalazio Slaviša Ćulum, koji je od više zadobijenih pogodaka preminuo na licu mjesta. Poinioci su pobjegli motociklom koji, kao ni oružje ubistva, tokom istrage nije pronađen.

Slaviša Ćulum ubijen je 15. maja 2020. godine, dok je optužnica protiv Šakića podignuta u martu 2021. godine. Nakon što je u septembru 2023. godine donesena prvostepena oslobađajuća presuda, Vrhovni sud Republike Srpske ju je ukinuo i predmet vratio na ponovno suđenje. Tokom ovog ponovljenog postupka tužilaštvo je otkrilo da zbog ubistva Ćuluma vodi i drugu istragu kojom su obuhvaćeni Jovan Jošilo, Milivoje i Dušan Lovrenović, Mile Rosić, Tomislav Petrović, Predrag Petković i Dario Jekić.