Počelo ponovljeno suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma: Tužilaštvo najavilo objavljivanje skaj poruka optuženog Šakića

U Okružnom sudu u Banjaluci danas je počelo ponovljeno suđenje Siniši Šakiću Kinezu optuženom za teško ubistvo Slaviše Ćuluma.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Vrhovni sud RS ukinuo je raniju oslobađajuću presudu, pa je postupak vraćen istom vijeću okružnog suda koje je u prvostepenom postupku oslobodilo Šakića. Na današnjem ročištu predsjednik vijeća Branimir Jukić pročitao je sve ranije izvedene dokaze Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva i odbrane.

"Optužnica je zasnovana na brojnim materijalnim dokazima, izjavama svjedoka i nalazima vještaka", ponovila je postupajuću tužilac Snježana Petković poslije čitanja optužnice, prenosi Srpskainfo.

Odbrana je imala drugačiji stav.

"Na osnovu dokaza tužilaštva ne može se proizvesti zaključak da je Siniša Šakić izvršio krivično djelo za koje se tereti", izjavio je ispred advokatskog tima odbrane Nebojša Pantić.

Nakon što je pročitao sve izvedene dokaze, sudija Jukić upitao je republičkog javnog tužioca da li ima prijedloga za nove dokaze. Petkovićeva je odgovorila da ima i da se radi o Skaj porukama Siniše Šakića, a kako je objasnila, vezane su za predmetno krivično djelo. Ona je dodala da pomenuti materijalni dokazi u ranijem postupku protiv Šakića nisu korišteni, jer je “postupak bio pred samim krajem”.

Republički javni tužilac navela je da tužilaštvo vodi istragu protiv 7 osoba zbog teškog ubistva Slaviše Ćuluma, te da je Skaj prepiska, odnosno transkripti došla iz Francuske putem međunarodne pravne pomoći.

"Nisam vidio te dokaze, pa se ne mogu ni izjasniti o njima. Znam da su dokazi iz Skaj aplikacija nezakoniti i da je to potvrđeno", poručio je advokat Željko Šurlan.

Predsjednik vijeća Branimir Jukić ostavio je rok republičkom javnom tužilaštvu do dostavi predložene dokaze odbrani, a konačnu odluku da li će se oni uopšte koristiti u nastavku ovog postupka ili će biti odbijeni, sud će donijeti u nastavku suđenja koje je zakazano za 12. mart.

Podsjećamo, Siniša Šakić Kinez optužen je da je s još jednom nepoznatom osobom nabavio motocikl i iskoristio ga za izviđanje mjesta na kojem su oštećenog Slavišu Ćuluma planirali da ubiju, kao i automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti djelo.

Slaviša Ćulum je ubijen 15. maja 2020. godine na lokalnom putu nedaleko od porodične kuće u mjestu Dragočaj kod Banjaluke, nedugo nakon što je izašao iz zatvora.

Ubice su mu napravile sačekušu, dok je svojim automobilom išao prema gradu i u njega ispalile 22 hica.

Optužnica protiv Šakića potvrđena je u martu 2021. godine, a suđenje je počelo 24. maja te godine i završeno je nakon skoro dvije i po godine. Vrhovni sud RS nedavno je ukinuo oslobađajuću presudu Šakiću i postupak vratio na početak.