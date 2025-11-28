Tužilaštvo traži ukidanje oslobađajuće presude za ubistvo Ćuluma, Siniša Šakić i dalje drži "zavjet ćutnje"

U Vrhovnom sudu Republike Srpske danas je, nakon dvije godine od prvostepene presude, održano ročište po žalbi tužilaštva na oslobađajuću presudu Siniši Šakiću optuženom za teško ubistvo Slaviše Ćuluma u maju 2020. godine.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Republički javni tužilac Goran Glamočanin je u kratkom iznoženju žalbe, predložio vijeću Vrhovnog suda RS da preinači prvostepenu presudu ukoliko nađe da su činjenice pravilno utvrđene, ili da oslobađajuću presudu ukine i predmet vrati na novo suđenje.

Odbrana je u odgovoru na žalbu osporila navode tužilaštva, dok je optuženi Šakić, tek na pitanje predsjednika vijeća, samo kratko naveo da se slaže sa svojim braniocem.

“Nemam ništa da dodam”, istakao je.

Ni po izlasku iz sudnice, na pitanje novinara, Šakić nije želio da bilo šta komentariše i tako ostao kod "zavjeta ćutnje” o ovom slučaju koji je uzdrmao Banjaluku.

Jedina njegova reakcija, od kada je počelo suđenje u maju 2021. godine, bio je osmijeh u sudnici Okružnog suda Banjaluka kada je u septembru 2023. godine pročitana prvostepena presuda da se oslobađa optužbe. Istog dana pušten je na slobodu.

Okružni sud je tada obrazložio da nije dokazano da je počinio krivično djelo, te da je nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

Slaviša Ćulum je ubijen 15. maja 2020. godine na lokalnom putu nedaleko od porodične kuće u mjestu Dragočaj kod Banjaluke, nedugo nakon što je izašao iz zatvora gdje je izdržavao 13-godišnju kaznu. Bila je to jedna od najbrutalnijih likvidacija na području Banjaluke i regije, a dok je sjedio u svom autu, u njegovom pravcu iz automatske puške ispaljena su 22 hica.

Uslijedile su policijske akcije i brojna privođenja, da bi MUP RS 28. jula te godine uhapsio Šakića, a iz policije su ubrzo naveli da su mu "razbili lažni alibi da je u vrijeme ubistva bio u Hrvatskoj".

U martu 2021. godine Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, podiglo je optužnicu protiv Šakića, a na prvom ročištu se optuženi izjasnio da nije kriv za ono što mu se stavlja na teret.

Prema navodima iz optužnice, Šakić je bio optužen da je u dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl, koji je koristio za "izviđanje terena" gdje su planirali i počinili ubistvo Ćuluma, koji je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu zločina.

Na mjestu događaja je na polomljenoj grani nađen, kako su utvrdili vještaci, miješani biološki trag optuženog, ali predmeti koji su korišteni u izvršenju krivičnog djela (izviđanju a potom i ubistvu), nikada nisu nađeni.

Šakić i Ćulum nekada su bili u prijateljskim odnosima, a zajedno su i hapšeni, da bi po izlasku iz zatvora 2010. godine došli u sukob i od tada su neprestano bili na “zaraćenim” stranama.