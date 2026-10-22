logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pješak poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Zenice

Pješak poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Zenice

Autor Haris Krhalić
0

Pješak je nastradao u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Topčić Polju kod Zenice kada ga je udario automobil mercedes. Policijski uviđaj u toku.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Pješak je poginuo večeras u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Topčić Polju kod Zenice.

U nesreći je učestvovao i automobil "mercedes", kojim je upravljao E. Č. iz Zenice, rečeno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. 

Slučaj je nadležnoj policijskoj stanici prijavljen u 19:25 časova. Tačne okolnosti i uzroci pod kojima se ova nesreća dogodila biće poznati po okončanju policijskog uviđaja na licu mjesta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zenica pješak saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ