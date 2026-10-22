Pješak poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Zenice

Pješak je nastradao u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Topčić Polju kod Zenice kada ga je udario automobil mercedes. Policijski uviđaj u toku.

Izvor: MUP TK

Pješak je poginuo večeras u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Topčić Polju kod Zenice.

U nesreći je učestvovao i automobil "mercedes", kojim je upravljao E. Č. iz Zenice, rečeno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Slučaj je nadležnoj policijskoj stanici prijavljen u 19:25 časova. Tačne okolnosti i uzroci pod kojima se ova nesreća dogodila biće poznati po okončanju policijskog uviđaja na licu mjesta.