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Skandal u Vlasenici: Falsifikovao potpise umrlih za izbore

Skandal u Vlasenici: Falsifikovao potpise umrlih za izbore

Autor Dušan Volaš
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Osnovni sud u Vlasenici potvrdio je optužnicu protiv M.Z. zbog krivičnog dijela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Falsifikovao potpise umrlih za izbore Izvor: SRNA/Dragana Perić

Optužnicom se M.Z. tereti da je od 4. do 16. maja 2022. godine, u Vlasenici, prikupljajući potpise podrške za prijavu učešća lica M.A. na opštim izborima 2022. godine, u svojstvu nezavisnog kandidata za predsjednika Republike Srpske, falsifikovao potpise umrlih lica.

M.Z. je osumnjičen da je u svojstvu lica odgovornog za prikupljanje i vjerodostojnost potpisa podrške na obrascu, koji je sastavni dio prijave za ovjeru političke stranke ili nezavisnog kandidata za učešće na izborima upisivao podatke umrlih lica i svojeručno se potpisivao u rubrike "svojeručni potpis birača".

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, Područna kancelarija u Vlasenici, je nakon provedene istrage, 17. septembra podiglo optužnicu protiv M.Z. zbog krivičnog dijela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave.

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Vlasenica optužnica

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