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Optužnica protiv Novljanina: Falsifikovao pečat i potpis preminulog da preotme bunar

Optužnica protiv Novljanina: Falsifikovao pečat i potpis preminulog da preotme bunar

Autor Dušan Volaš
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Okružno tužilaštvo u Prijedoru podiglo je optužnicu protiv Đ.R. iz Novog Grada zbog sumnje da je falsifikovao pečat i potpis preminule osobe, kako bi lažnom odlukom prenio vlasništvo nad bunarom "Otinac".

Novi Grad: Falsifikovao pečat i potpis preminulog da preotme bunar Izvor: MONDO

Kako se navodi u saopštenju, optuženi je neutvrđenog dana tokom 2023. godine sačinio lažnu ispravu kojom se bunar i sva prateća oprema (cjevovodi, pumpe i slično) prenose u vlasništvo građana. Riječ je o navodnoj odluci preduzeća "L" koja je datirana na 12. septembar 2003. godine.

Ističe se da je Đ.R. navedeni dokument ovjerio pečatom preduzeća i svojeručno ga potpisao u ime T.N. On je to učinio prikazujući tako da je T.N. sačinio navedenu odluku, iako je znao da je isti preminuo.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Prijedor pojašnjavaju da je optužnica podignuta 25. septembra zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave.

Sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Novom Gradu optužnicu je potvrdio 8. oktobra.

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Tagovi

Novi Grad optužnica bunar

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