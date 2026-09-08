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Prevezen na UKC RS: Maloljetnik teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Novom Gradu

Prevezen na UKC RS: Maloljetnik teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Novom Gradu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Maloljetnik iz Novog Grada teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 19.50 časova u ovom gradu.

Maloljetnik teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u Novom Gradu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema informacijama Policijske uprave Prijedor, maloljetnik je upravljao trotinetom kada je pao na kolovoz i zadobio teške tjelesne povrede.

U nezgodi je povrijeđen i R.T. iz Novog Grada, koji se prevozio na trotinetu. On je zadobio lakše tjelesne povrede.

Zbog težine povreda, maloljetnik je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Policijski službenici obavili su uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode.

Na području Policijske uprave Prijedor tokom protekla 24 časa evidentirano je ukupno pet krivičnih djela, jedno narušavanje javnog reda i mira i dvije saobraćajne nezgode.

(Mondo)

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Tagovi

Novi Grad saobraćajna nesreća

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