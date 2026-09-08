Prevezen na UKC RS: Maloljetnik teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Novom Gradu

Maloljetnik iz Novog Grada teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 19.50 časova u ovom gradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema informacijama Policijske uprave Prijedor, maloljetnik je upravljao trotinetom kada je pao na kolovoz i zadobio teške tjelesne povrede.

U nezgodi je povrijeđen i R.T. iz Novog Grada, koji se prevozio na trotinetu. On je zadobio lakše tjelesne povrede.

Zbog težine povreda, maloljetnik je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Policijski službenici obavili su uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode.

Na području Policijske uprave Prijedor tokom protekla 24 časa evidentirano je ukupno pet krivičnih djela, jedno narušavanje javnog reda i mira i dvije saobraćajne nezgode.

(Mondo)