Trio na optuženičkoj klupi u Prijedoru: Odgovaraju za oštećenje vozila, vojnu municiju i šumsku krađu

Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru podiglo je optužnicu protiv I. A. jer je više puta pesnicama udarao po automobilu i tako napravio udubljenja i pukotine, pričinivši oko 3.000 evra štete vlasniku vozila.

Izvor: GradPrijedor.com

U optužnici je navedeno da je I. A. 29. jula 2023. godine u Prijedoru, nakon što je prišao vozilu "audi A3" vlasništvo B. A., kojim je upravljala supruga oštećenog, pokazivao srednji prst, psovao i udarao po poklopcu motora i prednjem vjetrobranskom staklu.

Za onoga ko ošteti tuđu stvar propisana je novčana ili kazna zatvora do dvije godine.

Optužen je i Ć. V. iz Prijedora da je 16. novembra 2023. godine neovlašteno držao vojnu municiju, odnosno 518 metaka različitog kalibra.

Propisana kazna za onoga ko neovlašteno drži municiju čije držanje građanima nije dozvoljeno je od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Optužen je i Đ. S. iz Prijedora da je od juna 2022. do 11. marta 2023. godine u šumi u vlasništvu B. M. radi krađe oborio 10 stabala bukve i osam stabala hrasta ukupne drvne mase 7,71 metar kubni.

Za onoga ko počini šumsku krađu obaranjem stabala u količini većoj od pet metara kubnih propisana je novčana ili kazna zatvora do dvije godine.

Optužnice je potvrdio Osnovni sud u Prijedoru.