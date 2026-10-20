Provalili u tri kuće kod Prijedora i ukrali mašine i alat: Uhapšena dvije osobe

Policija je uhapsila dva lica iz Prijedora zbog sumnje da su provalila u tri porodične kuće u Kamičanima i ukrala mašine i alat.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je uhapsila dva lica iz Prijedora zbog sumnje da su početkom oktobra provalila u tri porodične kuće u Kamičanima i ukrala mašine i alat.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave, policijski službenici Policijske stanice Kozarac lišili su slobode E. G. i N. A. 16. oktobra zbog sumnje da su počinili tri krivična djela teška krađa.

Prema navodima policije, osumnjičeni su iz porodičnih kuća otuđili više mašina i alata.

Ukradeni predmeti su pronađeni i biće vraćeni vlasnicima.

Policija nastavlja rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će protiv osumnjičenih Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.