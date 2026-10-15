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PU Prijedor: Supružnicima policajcima uhapšenim zbog kokaina prestao radni odnos

PU Prijedor: Supružnicima policajcima uhapšenim zbog kokaina prestao radni odnos

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Dvoje policijskih službenika Policijske uprave Prijedor uhapšenih u akciji "Robokap" sankcionisano je u disciplinskom postupku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i prestao im je radni odnos, izjavio je danas načelnik ove uprave Dragan Milojica.

PU Prijedor: Supružnicima policajcima uhapšenim zbog kokaina prestao radni odnos Izvor: PU Prijedor

On je naveo da su se I.Š. i D.Š. na tu sankciju žalili policijskom odboru, ali je u žalbenom postupku sankcija potvrđena i postala je pravosnažna.

"Ova lica nisu više radnici MUP-a", rekao je Milojica na konferenciji za medije u Prijedoru.

Jedan civil i dvoje policijskih službenika Policijske uprave Prijedor uhapšeni su 30. maja 2024. godine, u saradnji sa Upravom za borbu protiv organizovanog i teškog kriminala, a kod I.Š. pronađen je kokain.

Operativna akcija "Robokap" bila je prvenstveno usmjerena na policijskog službenika I.Š. za koga su postojala operativna seznanja da se bavi preprodajom droge, te je realizovana tokom četiri mjeseca prije hapšenja I.Š, njegove supruge, takođe policijske službenice D.Š, i muškarca M.Ž. iz Prijedora.

Uhapšeni muškarci bili su pritvoru pet mjeseci, dok za policijsku službenicu D.Š. pritvor nije predložen.

Supružnici I.Š. i D.Š. suspendovani su tada sa radnih mjesta u Policijskoj upravi Prijedor i protiv njih je vođen disciplinski postupak.

U Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru u toku je istraga.

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Tagovi

Prijedor policija droga

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