Miholjsko ljeto "prevarilo" prirodu: Kod Prijedora višnja procvjetala usred oktobra

Neobično toplo vrijeme i Miholjsko ljeto ponovo su "prevarili" prirodu, pa je na jednom porodičnom imanju u selu Miljakovci kod Prijedora, umjesto žućenja i opadanja lišća, višnja ponovo procvjetala.

Izvor: RTRS

Ovaj nesvakidašnji prizor usred oktobra prilično je iznenadio mještane. Prema starom narodnom vjerovanju, ovakvo vanredno cvjetanje voćaka u jesen nosi specifičnu simboliku i nagovještava da je pred nama duga i izuzetno oštra zima.

Međutim, dok se mještani prisjećaju narodnih predanja, voćari na ovu pojavu gledaju sa stručnog i zabrinjavajućeg aspekta. Stručnjaci upozoravaju da za samu biljku nikako nije dobro kada cvjeta u periodu kada joj vrijeme nije, jer to nepotrebno troši njene hranljive resurse i smanjuje otpornost pred nastupajuće mrazeve.

Kako naglašavaju uzgajivači, ovakve anomalije u prirodi sve su češće i direktna su posljedica klimatskih promjena i temperaturnih oscilacija koje remete uobičajene vegetacione cikluse biljaka.