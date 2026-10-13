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Potvrđena optužnica za pokušaj teškog ubistva: Namjerno uletio vozilom među publiku na konjičkim trkama u Bileći

Potvrđena optužnica za pokušaj teškog ubistva: Namjerno uletio vozilom među publiku na konjičkim trkama u Bileći

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Okružni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv lica iz Bileće Ž.V. (38), koje je osumnjičeno da je vozilom namjerno uletjelo među publiku na konjičkim trkama u selu Bijeljani kod Bileće, te pregazilo više osoba.

Optužen za pokušaj ubistva više osoba na trkama u Bileći, pred sudom i pomagači Izvor: Facebook/Shutterstock/Andy Sutherland

Ž.V. tereti se da je 22. avgusta u Bijeljanima na lokalitetu Bare u opštini Bileća bezobzirnim nasilničkim ponašanjem pokušao da ubije više lica, nanijevši im povrede, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva.

Ovo lice se tereti da je počinilo krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Optužnica je potvrđena i protiv lica M.S. /33/ iz Bileće i G.Č. (21) iz Trebinja koji se terete da su istog dana na području bilećke opštine pomogli počiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu i protiv žene iz Nevesinja čiji su inicijali M.I. /28/, koja se tereti da je nakon incidenta, u kojem je vozač "audija ku sedam" pregazio vipe ljudi, sakrila dijelove automobila koji su predstavljali dokaze u istrazi.

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Tagovi

Bileća optužnica

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