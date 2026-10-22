Zadobio teške povrede kičme: Skočio sa trećeg sprata kad mu je policija upala u stan

Dvadesettrogodišnji mladić iz Živinica, koji je juče tokom policijskog pretresa stana skočio sa trećeg sprata zgrade, smješten je u jedinicu intenzivne njege Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli sa teškim povredama kičme.

Izvor: UKC Tuzla

Kako je potvrđeno iz tuzlanske bolnice, povrijeđeni mladić je trenutno pod stalnim nadzorom ljekara. On je zadržan u jedinici intenzivne njege, pri Klinici za anesteziologiju i reanimaciju.

"U toku je daljnja i detaljnija dijagnostika, a pacijent je trenutno svjestan i komunikativan", naveli su iz UKC-a Tuzla, piše "Dnevni avaz".

Podsjećamo, incident se dogodio juče oko 12 časova, kada su istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona po naredbi Opštinskog suda u Živinicama započeli pretres stambenog objekta radi pronalaska opojnih droga. Prilikom ulaska policije u prostorije, 23-godišnjak je skočio kroz prozor sa trećeg sprata, usljed čega je zadobio teške tjelesne povrede.

Iz MUP-a TK juče je potvrđeno da je tokom akcije došlo do samopovređivanja muške osobe rođene 2003. godine, nakon čega je vozilom Hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije PU Živinice, pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca, nastavljaju rad na ovom predmetu kako bi se u potpunosti rasvijetlile sve okolnosti i detalji ovog događaja.