"Moj grijeh je vječan": Nikola vozio "audi smrti", stradala cijela porodica, na sudu tražio nanogicu

Nikola Đokić (25), optužen za saobraćajnu nesreću u kojoj je na Novom Beogradu poginula tročlana porodica, danas je pred Višim sudom u Beogradu iznio odbranu i opisao kobnu noć.

Izvor: KURIR/Društvene mreže/printscreen

"Marihuanu sam koristio veče prije, a alkohol sam pio jer sam smatrao da neće uticati na mene tako da ću imati problem sa vožnjom. Sada sam svjestan da je to moja najveća životna greška, žao mi je zbog svega, moj greh je vječan i spreman sam da odgovaram", izjavio je danas okrivljeni Nikola Đokić (25) iz Brčkog, iznoseći odbranu pred Višim sudom u Beogradu, gdje mu se sudi zbog saobraćajne nesreće u kojoj je prošle godine na Novom Beogradu poginula tročlana porodica.

Đokić je, govoreći o kobnoj noći, opisao kako je sa prijateljem proveo veče, konzumirao alkohol, a potom sjeo za volan automobila "audi A4".

"Tog dana moj drug Jovan i ja bili smo u stanu na Ledinama. Odlučili smo da odemo do grada, u stanu smo jeli roštilj i popili po nekoliko piva. U kafić smo stigli oko 21h i bili do malo poslije ponoći. A u gradu smo popili po koktel i po tri piva, pili smo sve vrijeme dok nismo krenuli", započeo je Đokić.

Kako je naveo, tokom povratka vozio je preko mosta na Adi, a prema sopstvenom iskazu, vozio je jako brzo.

"Tu sam vozio brzo, nije bilo gužve pa me to povuklo da vozim brže. Prvo sam naišao na zeleno svjetlo, a onda na sljedećem sam uočio crveno svjetlo na semaforu i tad sam počeo da kočim. A onda se upalilo zeleno svjetlo iznad moje trake, ja sam bio ubijeđen da je to zeleno svjetlo bilo za moj smjer i dao sam gas", nastavio je okrivljeni.

Odbrana predložila jemstvo od 120.000 evra

Nakon iznošenja odbrane, branilac Nikole Đokića predložio je sudu da mu pritvor bude zamijenjen blažom mjerom, odnosno kućnim pritvorom. Odbrana je potom iznijela i predlijog za jemstvo u vrijednosti od 120.000 evra, koje bi bilo obezbijeđeno stanom u vlasništvu Đokićeve ujne.

"Obećavam da se neću kriti ukoliko sud prihvati jemstvo", rekao je Đokić, a tome se tužilaštvo odmah usprotivilo.Sud je, međutim, odbio prijedloge odbrane, a naredno ročište zakazano je za 20. novembar.

Đokić je potom opisao trenutak sudara, navodeći da u prvi mah nije znao šta se dogodilo.

"Odjednom sam osjetio snažan udarac, aktivirali su se vazdušni jastuci. Nisam znao da li sam ja nekoga udario ili neko mene. Rekao sam drugu da izađemo iz vozila, odlučio sam da legnem na trotoar pored zbog bolova koje sam osjetio. Tad sam izgubio svijest. Prvo čega se sjećam jeste da su me prebacivali u neku drugu kliniku, tad su mi rekli da sam odgovoran za smrt cijele jedne porodice i kakvu sam tragediju izazvao. Stvarno mi je žao što se to dogodilo, ovo je moja životna greška i kajem se zbog svega. Moj grijeh je vječan i spreman sam da odgovaram", rekao je danas za govornicom Višeg suda.

Okrivljeni je tokom iznošenja odbrane govorio i o konzumiranju alkohola i marihuane, kao i o problemima sa vidom za koje je rekao da ih ima.

"Inače, ne upravljam vozilom kada sam pod alkoholom, a takođe imam problem sa prelamanjem svjetlosti, astigmatizmom, tu mi naočare i sočiva ne pomažu. Marihuanu sam koristio veče prije tog događaja, i to malo samo, dva tri dima, samo koliko da zaspim, a to veče konzumirao sam alkohol i sjeo za volan jer sam smatrao da alkohol neće uticati na mene tako da ću imati problem sa vožnjom, sad sam svjestan da je to moja najveća životna greška", dodao je na kraju.

Poginuli policajac, njegova supruga i sin

Podsjetimo, Đokiću se sudi zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila 26. oktobra prošle godine na raskrsnici Bulevara heroja sa Košara i Ulice omladinskih brigada na Novom Beogradu. U nesreći su poginuli saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin.

Prema navodima optužnice, Đokić je upravljao "audijem A4" pod dejstvom alkohola, sa 1,86 promila u krvi, i marihuane. Tereti se da je prošao kroz crveno svjetlo i vozio brzinom od oko 110 kilometara na čas na mjestu gdje je ograničenje 50 kilometara na čas, nakon čega je udario u " hjundai" u kojem se nalazila porodica.

Troje članova porodice preminulo je na licu mjesta, dok je putnik iz "audija" zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

Za krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja zaprećena je kazna zatvora od pet do 15 godina. Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je ranije da Đokić bude osuđen na maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora, da mu se izrekne petogodišnja zabrana upravljanja svim kategorijama motornih vozila, kao i da mu se oduzme automobil kojim je, prema optužnici, izazvana nesreća.

(Mondo)