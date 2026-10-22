Pušten na slobodu Sarajlija koji je oskrnavio mural u Istočnom Sarajevu: Slijedi izvještaj Tužilaštvu BiH

Sarajlija N.K. pušten je na slobodu, nakon što je ispitan zbog sumnji da je na muralu srpske trobojke u Istočnom Novom Sarajevu ispisao uvredljivi natpis "genocidaši", rekla je portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.

Izvor: Srđan Jeremić/Srna

Stokanovićeva je precizirala da je N.K. na slobodu pušten sinoć, nakon ispitivanja.

N.K. je uhapšen juče, a nakon dokumentovanja predmeta, protiv njega će biti podnesen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu.

Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo u utorak, 20. oktobra, prijavljeno je da je nepoznato lice oštetilo mural zastave Republike Srpske, koji se nalazi na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu.