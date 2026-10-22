Pušten na slobodu Sarajlija koji je oskrnavio mural u Istočnom Sarajevu: Slijedi izvještaj Tužilaštvu BiH

Sarajlija N.K. pušten je na slobodu, nakon što je ispitan zbog sumnji da je na muralu srpske trobojke u Istočnom Novom Sarajevu ispisao uvredljivi natpis "genocidaši", rekla je portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.
Stokanovićeva je precizirala da je N.K. na slobodu pušten sinoć, nakon ispitivanja.
N.K. je uhapšen juče, a nakon dokumentovanja predmeta, protiv njega će biti podnesen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu.
Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo u utorak, 20. oktobra, prijavljeno je da je nepoznato lice oštetilo mural zastave Republike Srpske, koji se nalazi na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu.