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Uhapšen Sarajlija zbog uvredljivog natpisa na muralu u Istočnom Sarajevu

Uhapšen Sarajlija zbog uvredljivog natpisa na muralu u Istočnom Sarajevu

Autor Haris Krhalić
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Policija je uhapsila N.K. iz Sarajeva zbog sumnje da je na muralu zastave Republike Srpske u Istočnom Novom Sarajevu napisao "genocidaši".

mural istočno sarajevo Izvor: Srđan Jeremić/Srna

Sarajlija čiji su inicijali N.K. uhapšen je zbog sumnji da je na muralu srpske trobojke u Istočnom Novom Sarajevu ispisao uvredljivi natpis "genocidaši".

Pripadnici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo radeći na rasvjetljavanju krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, došli su do saznanja da se u vezu sa izvršenjem može dovesti osumnjičeni N.K, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Preduzimanjem operativno-taktičkih mjera i radnji na lociranju i pronalasku lica, te ostvarenom međupolicijskom saradnjom sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, lice je pronađeno i lišeno slobode.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv osumnjičenog N.K. Tužilaštvu BiH biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo juče u 8.00 časova je prijavljeno da je nepoznato lice oštetilo mural zastave Republike Srpske, koji se nalazi na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu.

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