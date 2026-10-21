Rumun uhapšen u Banjaluci: Nudio posuđe u zamjenu za zlato

Državljanin Rumunije uhapšen je u Banjaluci nakon prijave da je nudio setove posuđa u zamjenu za zlato.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Državljanin Rumunije I.P.G. uhapšen je u Banjaluci zbog sumnje da se bavio nedozvoljenom trgovinom, nakon što je jednom muškarcu nudio na prodaju set novog posuđa u zamjenu za zlato.

Policiji se juče oko 12.30 časova obratio muškarac iz Banjaluke, koji je prijavio da mu je nepoznata osoba nudila posuđe pod ovim uslovima.

Policijski službenici identifikovali su i uhapsili državljanina Rumunije, a prilikom postupanja pronašli su i oduzeli 33 seta različitog posuđa i escajga. Osumnjičeni nije imao dokaze o porijeklu ovih predmeta.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, pod čijim nadzorom su preduzete mjere i radnje. Obaviještena je i Služba za poslove sa strancima – Terenski centar Banjaluka.

Uz prijetnju oružjem opljačkali tri osobe u Banjaluci

Dvojica muškaraca iz Ključa uhapšena su zbog sumnje da su u Banjaluci, uz prijetnju oružjem, od tri osobe otela novac i tri mobilna telefona.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da su osumnjičeni, čiji su inicijali A.O. i S.J., identifikovani i uhapšeni nakon što su policijski službenici preduzeli operativne mjere i radnje.

Oni se sumnjiče da su razbojništvo počinili 16. oktobra oko 22 časa.

Na osnovu naredbi Opštinskog suda u Bihaću, a u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice Ključ, pretresene su stambene prostorije koje koriste osumnjičeni na području Ključa.

Tom prilikom pronađeni su i oduzeti predmeti koji potiču iz navedenog krivičnog djela.