Osman Mehmedagić oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja

Sud BiH prvostepeno je oslobodio bivšeg direktora OBA Osмana Mehmedagića optužbi da je zloupotrebom položaja oštetio budžet za oko 293.000 KM.

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Sud BiH oslobodio je danas Osmana Mehmedagića optužbe za zloupotrebu službenog položaja zbog obavljanja funkcije bez propisane visoke stručne spreme.

Iz Suda BiH saopšteno je da je oslobađajuća presuda donesena jer, kako navode, "radnje opisane u optužnici ne sadrže sva zakonska obilježja krivičnog djela koje je optuženom stavljeno na teret".

U saopštenju se ističe da je Sud "utvrdio da u optužnici nisu konkretizovane radnje izvršenja, odnosno nije navedeno koju je službenu dužnost optuženi propustio izvršiti, koje je ovlaštenje zloupotrijebio ili prekoračio, niti na koji je način takvim postupanjem ostvarena korist, prouzrokovana šteta ili teže povrijeđeno pravo drugoga".

Riječ je o prvostepenoj presudi.

Optužnica je teretila Mehmedagića da je od novembra 2019. do 27. februara 2023. godine, odnosno do razrješenja dužnosti generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ BiH, zloupotrijebio službeni položaj kako bi sebi omogućio dalji ostanak na funkciji i na taj način održao službeni i društveni uticaj, te stekao imovinsku korist u vidu plate u iznosu od 293.046 KM, za koliko je, kako se navodi, oštetio budžet BiH i počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.