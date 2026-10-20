logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sud BiH objasnio zašto je Osman Mehmedagić oslobođen optužbi

Sud BiH objasnio zašto je Osman Mehmedagić oslobođen optužbi

Autor Haris Krhalić
0

Sud BiH obrazložio je oslobađajuću presudu Osmanu Mehmedagiću: Optužnica, prema ocjeni Suda, nije sadržala sva zakonska obilježja krivičnog djela.

Sud BiH objasnio zašto je Osman Mehmedagić oslobođen optužbi Izvor: YouTube/Screenshot

Sud Bosne i Hercegovine objasnio je razloge zbog kojih je bivšeg direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH (OSA BiH) Osmana Mehmedagića oslobodio optužbi za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

U prvostepenoj presudi, izrečenoj 20. oktobra, navedeno je da radnje opisane u optužnici ne sadrže sva zakonska obilježja krivičnog djela koje je Mehmedagiću stavljeno na teret.

Sud je utvrdio da u činjeničnom opisu optužnice nisu konkretizovane radnje koje je optuženi navodno počinio. Nije navedeno koju je službenu dužnost propustio da izvrši, koje je ovlaštenje zloupotrijebio ili prekoračio, niti na koji način je takvim postupanjem ostvarena korist, prouzrokovana šteta ili teže povrijeđeno pravo drugog lica.

Kako je obrazloženo, bez konkretizacije navodnog protivpravnog postupanja nije bilo moguće utvrditi sva zakonska obilježja krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret.

Mehmedagić je bio optužen da je od novembra 2019. do 27. februara 2023. godine, odnosno do razrješenja sa dužnosti generalnog direktora OSA BiH, zloupotrijebio službeni položaj kako bi sebi omogućio ostanak na funkciji i zadržao službeni i društveni uticaj.

Prema optužnici, na taj način je ostvario imovinsku korist od 293.046,58 KM na osnovu plata, za koji iznos je, prema navodima optužbe, oštećen budžet BiH.

Oslobađajuća presuda donesena je na osnovu člana 284. tačka a) Zakona o krivičnom postupku BiH, jer, prema ocjeni Suda, radnje opisane u optužnici ne predstavljaju krivično djelo u smislu zakonskih obilježja koja su mu stavljena na teret.

Možda će vas zanimati

Tagovi

OBA BIH Osman Mehmedagić Sud BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ