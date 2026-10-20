Sud BiH objasnio zašto je Osman Mehmedagić oslobođen optužbi

Sud BiH obrazložio je oslobađajuću presudu Osmanu Mehmedagiću: Optužnica, prema ocjeni Suda, nije sadržala sva zakonska obilježja krivičnog djela.

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Sud Bosne i Hercegovine objasnio je razloge zbog kojih je bivšeg direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH (OSA BiH) Osmana Mehmedagića oslobodio optužbi za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

U prvostepenoj presudi, izrečenoj 20. oktobra, navedeno je da radnje opisane u optužnici ne sadrže sva zakonska obilježja krivičnog djela koje je Mehmedagiću stavljeno na teret.

Sud je utvrdio da u činjeničnom opisu optužnice nisu konkretizovane radnje koje je optuženi navodno počinio. Nije navedeno koju je službenu dužnost propustio da izvrši, koje je ovlaštenje zloupotrijebio ili prekoračio, niti na koji način je takvim postupanjem ostvarena korist, prouzrokovana šteta ili teže povrijeđeno pravo drugog lica.

Kako je obrazloženo, bez konkretizacije navodnog protivpravnog postupanja nije bilo moguće utvrditi sva zakonska obilježja krivičnog djela koje mu je stavljeno na teret.

Mehmedagić je bio optužen da je od novembra 2019. do 27. februara 2023. godine, odnosno do razrješenja sa dužnosti generalnog direktora OSA BiH, zloupotrijebio službeni položaj kako bi sebi omogućio ostanak na funkciji i zadržao službeni i društveni uticaj.

Prema optužnici, na taj način je ostvario imovinsku korist od 293.046,58 KM na osnovu plata, za koji iznos je, prema navodima optužbe, oštećen budžet BiH.

Oslobađajuća presuda donesena je na osnovu člana 284. tačka a) Zakona o krivičnom postupku BiH, jer, prema ocjeni Suda, radnje opisane u optužnici ne predstavljaju krivično djelo u smislu zakonskih obilježja koja su mu stavljena na teret.