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Gradiška: Policija oduzela automobil vozaču koji duguje gotovo 15.000 KM za kazne

Gradiška: Policija oduzela automobil vozaču koji duguje gotovo 15.000 KM za kazne

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Vozač iz Gradiške, koji duguje 14.735 KM za neplaćene kazne, ostao je bez automobila jer je vozio neregistrovano vozilo bez vozačke dozvole.

3.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija u Gradišci oduzela je automobil "seat" od vozača koji ima dug od 14.735 KM po osnovu novčanih kazni i koji je upravljao neregistrovanim vozilom bez vozačke dozvole.

Iz Policijske uprave Gradiška saopšteno je da je vozilo oduzeto 19. oktobra od lica čiji su inicijali D.T, koje je višestruki povratnik u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Prilikom kontrole, D.T. je narušio javni red i mir drskim ponašanjem, vikom i galamom, te se oglušio o zakonito naređenje policijskog službenika, nakon čega je uhapšen.

Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će lice nastaviti sa činjenjem prekršaja, a nadležnom sudu će, nakon kompletiranja predmeta, biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Iz policije su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske propise radi povećanja vlastite bezbjednosti i bezbjednosti drugih građana.

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