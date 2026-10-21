Gradiška: Policija oduzela automobil vozaču koji duguje gotovo 15.000 KM za kazne

Vozač iz Gradiške, koji duguje 14.735 KM za neplaćene kazne, ostao je bez automobila jer je vozio neregistrovano vozilo bez vozačke dozvole.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija u Gradišci oduzela je automobil "seat" od vozača koji ima dug od 14.735 KM po osnovu novčanih kazni i koji je upravljao neregistrovanim vozilom bez vozačke dozvole.

Iz Policijske uprave Gradiška saopšteno je da je vozilo oduzeto 19. oktobra od lica čiji su inicijali D.T, koje je višestruki povratnik u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Prilikom kontrole, D.T. je narušio javni red i mir drskim ponašanjem, vikom i galamom, te se oglušio o zakonito naređenje policijskog službenika, nakon čega je uhapšen.

Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će lice nastaviti sa činjenjem prekršaja, a nadležnom sudu će, nakon kompletiranja predmeta, biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Iz policije su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske propise radi povećanja vlastite bezbjednosti i bezbjednosti drugih građana.