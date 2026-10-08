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Otklonjen kvar na cjevovodu u Istočnom Sarajevu, počelo postepeno punjenje sistema

Otklonjen kvar na cjevovodu u Istočnom Sarajevu, počelo postepeno punjenje sistema

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo saopštilo je da je kvar na cjevovodu DN 500 otklonjen i da je izvršeno ispitivanje urađenog spoja na curenja.

Otklonjen kvar na cjevovodu u Istočnom Sarajevu Izvor: Victoria Nochevka/Shutterstock

"U toku je postepeno punjenje sistema, koje će se odvijati u fazama, imajući u vidu dužinu transportne, kao i distributivne mreže", ističu iz ovog preduzeća.

Iz "Vodovoda" mole potrošače za razumijevanje i strpljenje tokom stabilizacije sistema vodosnabdijevanja.

Zbog havarije na glavnom transportnom cjevovodu DN 500 sa postrojenja Tilava juče je došlo do potpunog prekida u vodosnabdijevanju na području grada Istočno Sarajevo. 

(Srna)

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voda Istočno Sarajevo

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