Otklonjen kvar na cjevovodu u Istočnom Sarajevu, počelo postepeno punjenje sistema

Komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo saopštilo je da je kvar na cjevovodu DN 500 otklonjen i da je izvršeno ispitivanje urađenog spoja na curenja.

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"U toku je postepeno punjenje sistema, koje će se odvijati u fazama, imajući u vidu dužinu transportne, kao i distributivne mreže", ističu iz ovog preduzeća.

Iz "Vodovoda" mole potrošače za razumijevanje i strpljenje tokom stabilizacije sistema vodosnabdijevanja.

Zbog havarije na glavnom transportnom cjevovodu DN 500 sa postrojenja Tilava juče je došlo do potpunog prekida u vodosnabdijevanju na području grada Istočno Sarajevo.

(Srna)