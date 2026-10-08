Istočno Sarajevo još čeka vodu: "Ovakav kvar nismo imali proteklih 50 godina"

Direktor Komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo LJubiša Lalović nada se da će danas biti otklonjen kvar na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava zbog kojeg je područje grada Istočno Sarajevo ostalo bez vode.
Lalović je rekao da će nakon otklanjanja kvara doći do postepenog punjenja distributivne mreže i stabilizacije pritiska u sistemu.
Prema njegovim riječima, ovakva vrsta kvara nije se desila na ovom cjevovodu proteklih 50, 60 godina.
Lalović je naveo da su ekipe radile na otklanjanju kvara od juče u 13.00 časova do do 3.00 noćas, a da su nastavile radove jutros od 7.00 časova.
Uporedo se, kaže, radi i na sanaciji drugog kvara kod kružnog toka, te je zamolio građane za razumijevanje.
"Ovo je nešto što je nepredviđeno i zahtijeva naš potpuni angažman 24 časa. Nakon što saniramo ovaj kvar, moramo opet biti izuzetno oprezni pri puštanju vode, jer se punjenje mora obavljati fazno i polako da ne bi došlo do hidrauličkih udara i novih havarija", ukazao je Lalović.
On je napomenuo da određeni dijelovi opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža imaju uredno vodosnabdjevanje.
"Sa rezervoara Križ snabdijevamo dio centra Istočnog Novog Sarajeva, te dijelove ulice Dečanska, Spasovdanska i Hilandarska", rekao je Lalović.
On je dodao i da je dio Dobrinje četiri prespojen na vodovod iz Federacije BiH, dok se dio Kasindola i područje oko Bolnice "Srbija" snabdijeva vodom sa izvorišta Matića vrelo.
Nova škola u Istočnom Novom Sarajevu ima vodu, dok učenici ne idu u Osnovnu školu "Sveti Sava".
Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš" u Istočnoj Ilidži saopštila je da se zbog prekida u vodosnabdijevanju danas i sutra nema nastave, niti će raditi produženi boravak.
Zbog prekida u vodosnabdijevanju Opštinska uprava Istočna Ilidža danas neće raditi, a Opštinska uprava Istočno Novo Sarajevo radi u izmijenjenom režimu, te će dežurne službe biti na raspolaganju građanima do 15.00 časova.
(Srna)