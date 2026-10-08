Istočno Sarajevo još čeka vodu: "Ovakav kvar nismo imali proteklih 50 godina"

Direktor Komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo LJubiša Lalović nada se da će danas biti otklonjen kvar na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava zbog kojeg je područje grada Istočno Sarajevo ostalo bez vode.

Izvor: Sergei Gorin/Shutterstock

Lalović je rekao da će nakon otklanjanja kvara doći do postepenog punjenja distributivne mreže i stabilizacije pritiska u sistemu.

Prema njegovim riječima, ovakva vrsta kvara nije se desila na ovom cjevovodu proteklih 50, 60 godina.

Lalović je naveo da su ekipe radile na otklanjanju kvara od juče u 13.00 časova do do 3.00 noćas, a da su nastavile radove jutros od 7.00 časova.

Uporedo se, kaže, radi i na sanaciji drugog kvara kod kružnog toka, te je zamolio građane za razumijevanje.

"Ovo je nešto što je nepredviđeno i zahtijeva naš potpuni angažman 24 časa. Nakon što saniramo ovaj kvar, moramo opet biti izuzetno oprezni pri puštanju vode, jer se punjenje mora obavljati fazno i polako da ne bi došlo do hidrauličkih udara i novih havarija", ukazao je Lalović.

On je napomenuo da određeni dijelovi opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža imaju uredno vodosnabdjevanje.

"Sa rezervoara Križ snabdijevamo dio centra Istočnog Novog Sarajeva, te dijelove ulice Dečanska, Spasovdanska i Hilandarska", rekao je Lalović.

On je dodao i da je dio Dobrinje četiri prespojen na vodovod iz Federacije BiH, dok se dio Kasindola i područje oko Bolnice "Srbija" snabdijeva vodom sa izvorišta Matića vrelo.

Nova škola u Istočnom Novom Sarajevu ima vodu, dok učenici ne idu u Osnovnu školu "Sveti Sava".

Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš" u Istočnoj Ilidži saopštila je da se zbog prekida u vodosnabdijevanju danas i sutra nema nastave, niti će raditi produženi boravak.

Zbog prekida u vodosnabdijevanju Opštinska uprava Istočna Ilidža danas neće raditi, a Opštinska uprava Istočno Novo Sarajevo radi u izmijenjenom režimu, te će dežurne službe biti na raspolaganju građanima do 15.00 časova.

(Srna)