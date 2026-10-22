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Detalji nesreće na obilaznici kod Bijeljine: Mladić (23) stradao na licu mjesta, vozač kamiona teško povrijeđen

Detalji nesreće na obilaznici kod Bijeljine: Mladić (23) stradao na licu mjesta, vozač kamiona teško povrijeđen

Autor Dušan Volaš
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Dvadesettrogodišnji mladić J. M. poginuo je, dok je vozač P. G. zadobio teške tjelesne povrede u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici oko Bijeljine, saopšteno je iz bijeljinskog Okružnog javnog tužilaštva.

Detalji nesreće na obilaznici kod Bijeljine: Mladić (23) stradao na licu mjesta, vozač kamiona teško povrijeđen Izvor: Infobijeljina

Saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 17.30 časova, na dijelu obilaznice od kružnog toka Agrotržnog centra prema raskrsnici Velika Obarska. U udesu su učestvovali kamion "man", kojim je upravljao P. G, i kombi vozilo "pežo", za čijim se volanom nalazio J. M. (rođen 2003. godine). 

"Smrt lica inicijala J. M. konstatovana je na licu mjesta, dok je lice inicijala P. G. zadobilo teške tjelesne povrede, nakon čega je prevezeno u JZU Bolnicu 'Sveti vračevi' Bijeljina", navodi se u saopštenju Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Nakon prijave, na mjesto nesreće izašao je dežurni tužilac koji je rukovodio uviđajem. Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina, uz prisustvo vještaka saobraćajne struke.

"Pod nadzorom dežurnog tužioca preduzimaju se dalje mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti predmetne saobraćajne nezgode, a naređena je i obdukcija tijela smrtno stradalog lica", ističe se u saopštenju Tužilaštva.

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Tagovi

Bijeljina saobraćajna nesreća

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