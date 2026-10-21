logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragičan ishod nesreće kod Bijeljine: Poginuo muškarac iz kombija, vozač kamiona povrijeđen

Tragičan ishod nesreće kod Bijeljine: Poginuo muškarac iz kombija, vozač kamiona povrijeđen

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Muškarac iz kombija smrtno je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći na bijeljinskoj obilaznici, dok je vozač kamion povrijeđen, rečeno je u bijeljinskoj Teritorijalnoj vatrogasnoj-spasilačkoj jedinici Bijeljina.

U nesreći kod Bijeljine poginuo mlađi muškarac Izvor: Infobijeljina

Povrijeđeni muškarac prevezen je u najbližu medicinsku ustanovu na ukazivanje ljekarske pomoći.

Sudar kamiona i kombija brze pošte dogodio se danas oko 17.30 časova na obilaznici oko Bijeljine, u blizini Industrijske zone jedan.

Od siline udara vozilo brze pošte se prevrnulo pored puta. U vozilu je od težine zadobijenih povreda stradao muškarac.

Saobraćaj je i dalje obustavljen na dijelu obilaznice od Agrotržnog do raskrsnice prema Obarskoj.

U toku je uviđaj, a intervenisali su i vatrogasci.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bijeljina saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ