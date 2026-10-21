Tragičan ishod nesreće kod Bijeljine: Poginuo muškarac iz kombija, vozač kamiona povrijeđen

Muškarac iz kombija smrtno je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći na bijeljinskoj obilaznici, dok je vozač kamion povrijeđen, rečeno je u bijeljinskoj Teritorijalnoj vatrogasnoj-spasilačkoj jedinici Bijeljina.

Izvor: Infobijeljina

Povrijeđeni muškarac prevezen je u najbližu medicinsku ustanovu na ukazivanje ljekarske pomoći.

Sudar kamiona i kombija brze pošte dogodio se danas oko 17.30 časova na obilaznici oko Bijeljine, u blizini Industrijske zone jedan.

Od siline udara vozilo brze pošte se prevrnulo pored puta. U vozilu je od težine zadobijenih povreda stradao muškarac.

Saobraćaj je i dalje obustavljen na dijelu obilaznice od Agrotržnog do raskrsnice prema Obarskoj.

U toku je uviđaj, a intervenisali su i vatrogasci.

(Srna)