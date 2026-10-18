logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška saobraćajna nesreća u Srbiji: Vozač poginuo, četiri člana njegove porodice povrijeđeno

Teška saobraćajna nesreća u Srbiji: Vozač poginuo, četiri člana njegove porodice povrijeđeno

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

U teškoj saobraćajnoj nesreći kod sportske hale Veliki park u Užicu poginuo je N. Đ, dok su četiri člana njegove porodice, među kojima je i dvoje maloljetne djece, povrijeđena i prevezena u bolnicu.

Teška saobraćajna nesreća u Srbiji: Vozač poginuo, četiri člana njegove porodice povrijeđeno Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Užicu poginuo je Užičanin N. Đ, dok su četiri člana njegove porodice, među kojima je i dvoje maljoletne djece, povrijeđena. Povrijeđeni su zbrinuti u užičkoj bolnici.

Nesreća se dogodila oko 23 časa, na magistralnom putu kod sportske hale Veliki park.

Prema nezvaničnim informacijama, automobil marke "kia", užičkih registarskih oznaka, kojim je upravljao N. Đ., kretao se iz pravca Sevojna ka Užicu, kada je prešao u suprotnu saobraćajnu traku i sudario se sa automobilom marke BMW, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao mlađi muškarac.

Ljekari užičke bolnice pokušali su da reanimiraju N. Đ, ali, nažalost, nisu uspjeli da mu spasu život.

U automobilu sa njim nalazili su se supruga, njihovo dvoje maloljetne djece i njegova majka. Svi su zadobili povrede, ali prema dostupnim informacijama, nisu životno ugroženi.

Policija i dežurni tužilac obavili su uviđaj, a okolnosti i uzrok nesreće biće utvrđeni istragom.

(Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ