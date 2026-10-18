Teška saobraćajna nesreća u Srbiji: Vozač poginuo, četiri člana njegove porodice povrijeđeno

U teškoj saobraćajnoj nesreći kod sportske hale Veliki park u Užicu poginuo je N. Đ, dok su četiri člana njegove porodice, među kojima je i dvoje maloljetne djece, povrijeđena i prevezena u bolnicu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Užicu poginuo je Užičanin N. Đ, dok su četiri člana njegove porodice, među kojima je i dvoje maljoletne djece, povrijeđena. Povrijeđeni su zbrinuti u užičkoj bolnici.

Nesreća se dogodila oko 23 časa, na magistralnom putu kod sportske hale Veliki park.

Prema nezvaničnim informacijama, automobil marke "kia", užičkih registarskih oznaka, kojim je upravljao N. Đ., kretao se iz pravca Sevojna ka Užicu, kada je prešao u suprotnu saobraćajnu traku i sudario se sa automobilom marke BMW, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao mlađi muškarac.

Ljekari užičke bolnice pokušali su da reanimiraju N. Đ, ali, nažalost, nisu uspjeli da mu spasu život.

U automobilu sa njim nalazili su se supruga, njihovo dvoje maloljetne djece i njegova majka. Svi su zadobili povrede, ali prema dostupnim informacijama, nisu životno ugroženi.

Policija i dežurni tužilac obavili su uviđaj, a okolnosti i uzrok nesreće biće utvrđeni istragom.

(Kurir/MONDO)