Teška nesreća kod restorana "Klašnik": Poginula jedna osoba, na snazi potpuna obustava saobraćaja

Pješak je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u banjalučkoj Ulici vojvode Uroša Drenovića, a zbog policijskog uviđaja potpuno je obustavljen saobraćaj na dionici puta Banjaluka – Jajce.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nesreća je prijavljena jutros oko 6.10 časova, a dogodila se u blizini poznatog restorana "Klašnik". Prema dostupnim informacijama sa terena, u udesu su učestvovali putničko vozilo i pješak koji je od zadobijenih povreda smrtno stradao.

Na mjesto događaja odmah su upućene policijske patrole i ekipa Hitne pomoći.

Zbog obavljanja uviđaja, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je u potpunosti zatvoren. Kako javljaju vozači, trenutno su primorani da koriste alternativne pravce, te se vozila preusmjeravaju preko Manjače ili mosta u Karanovcu.

Tačne okolnosti i uzroci pod kojima je došlo do ove tragedije biće poznati naknadno, nakon završetka uviđaja i policijske istrage.