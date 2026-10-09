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Poznati detalji nesreće u Banjaluci: Dvoje povrijeđenih u sudaru dva automobila

Poznati detalji nesreće u Banjaluci: Dvoje povrijeđenih u sudaru dva automobila

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U saobraćajnoj nesreći u kojoj je stub rasvjete pao na knjižaru povrijeđene su dvije osobe, rećeno je u PU Banjaluka.

Detalji nesreće u centru Banjaluke Izvor: Srna/Bojan Rečević

Kako je saopšteno, u nesreći su učestvovala dva vozila

"U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila u 1.55 časova na raskrsnici bulevara Cara Dušana i Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića, učestvovala su putnička vozila "be-em-ve" i "mercedes". Tom prilikom povrede su zadobili vozač i suvozač u "mercedesu"", kažu u banjalučkoj policiji.

Navode da je jedan od automobila koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi udario je u stub ulične rasvjete koji je pao i oštetio obližnju knjižaru, koja se nalazi u prizemlju stambene zgrade, i jedan klima-uređaj.

Radnici elektrodistributivnog preduzeća saniraju oštećenje na uličnoj rasvjeti. 

(Srna/Mondo)

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Tagovi

Banjaluka saobraćajna nesreća

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