Teška nesreća kod Čapljine: Jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena

Jedna osoba je poginula, a jedna teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u mjestu Bivolje Brdo kod Čapljine, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: FENA

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u 18.50 časova učestvovala su vozila "golf", kojim je upravljalo lice S.R. (68) i "ford", kojim je upravljalo lice Z.M. (36), oba iz Čapljine.

Poginuo je vozač S.R, teško je povrijeđen suvozač iz vozila "ford" G.M. (19), a lakše povrede zadobio je vozač Z.M, navodi se u saopštenju.

(Srna)