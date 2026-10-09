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Teška nesreća kod Čapljine: Jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena

Teška nesreća kod Čapljine: Jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Jedna osoba je poginula, a jedna teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u mjestu Bivolje Brdo kod Čapljine, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U nesreći kod Čapljine poginula jedna osoba Izvor: FENA

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u 18.50 časova učestvovala su vozila "golf", kojim je upravljalo lice S.R. (68) i "ford", kojim je upravljalo lice Z.M. (36), oba iz Čapljine.

Poginuo je vozač S.R, teško je povrijeđen suvozač iz vozila "ford" G.M. (19), a lakše povrede zadobio je vozač Z.M, navodi se u saopštenju. 

(Srna)

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Tagovi

Čapljina saobraćajna nesreća

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