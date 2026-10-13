Teška nesreća kod Bijeljine: Poginula djevojka koja se vozila kao saputnica na motoru

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Dvorovima kod Bijeljine poginula je djevojka, koja je bila putnik na motociklu.

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Kako je saopšteno iz policije, vozač motocikla P. M. teško je povrijeđen.

U nesreći, koja se dogodila sinoć oko 22.15 časova na magistralnom putu Bijeljina-Rača., učestvovali su motocikl „honda“, kojim je upravljao P. M, i automobil marke BMW, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Alkotestiranjem vozača BMW-a, inicijala P. S, utvrđeno je da je imao 1,31 promil alkohola u krvi, nakon čega je uhapšen.

Tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini naredio je da se preduzmu sve potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja uzroka ove teške saobraćajne nesreće.

(Mondo)