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U udesu poginuo dvadesetogodišnjak iz Laktaša

U udesu poginuo dvadesetogodišnjak iz Laktaša

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Dvadesetogodišnjak iz Laktaša poginuo je u sudaru dva automobila u mjestu Drugovići.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dvadesetogodišnjak iz Laktaša, čiji su inicijali M.Lj. poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Klašnice-Derventa, u mjestu Drugovići.

Do nesreće je došlo oko 20.10 časova, a u njoj su učestvovali putničko vozilo "golf", kojim je upravljao M.Lj. iz Drugovića i "golf" kojim je upravljalo lice Z.M. (31) iz Prnjavora, saopštilo je danas Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Suvozač iz drugog putničkog automobila, čiji su inicijali V.M. iz Prnjavora povrijeđen je i pružena mu je ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Uviđaj je obavio tužilac Okružnog javnog tužilaštva, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

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Tagovi

Laktaši saobraćajna nesreća

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