Tragedija kod Trebinja: Poginula dva mladića u saobraćajnoj nesreći

Dva mladića poginula su u saobraćajnoj nesreći u Zasad polju kod Trebinja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dva mladića smrtno su stradala u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Zasad polju kod Trebinja, potvrđeno je za ATV iz trebinjske bolnice.

Tanja Novarlić, načelnica Službe za intenzivnu njegu trebinjske bolnice, rekla je da je jedan mladić preminuo na mjestu nesreće, dok je drugi, star 22 godine, u bolnicu dovezen bez srčane akcije.

"Uprkos reanimaciji koja je trajala duže od dva sata, nije bilo pozitivnog odgovora, a smrt je proglašena u 23 časa i 55 minuta", rekla je Novarlić za ATV.

U ovoj nesreći povrijeđeno je još nekoliko osoba. Jedna osoba primljena je na Odjeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, dok su ostali zadobili lakše tjelesne povrede.