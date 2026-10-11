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Težak sudar autobusa i kamiona u Turskoj: Poginulo najmanje 11 ljudi, povrijeđeno njih 27 (Video)

Težak sudar autobusa i kamiona u Turskoj: Poginulo najmanje 11 ljudi, povrijeđeno njih 27 (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Najmanje 11 osoba je poginulo, a 27 povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Turskoj, kada se turistički autobus prevrnuo nakon sudara sa kamionom.

Težak sudar autobusa i kamiona u Turskoj Izvor: X/NEXTA

Danas se u zapadnoj Turskoj dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradalo najmanje 11 ljudi, a 27 je povrijeđeno, nakon što se u sudaru sa kamionom prevrnuo turistički autobus, objavile su vlasti.

Nesreća se dogodila nedaleko od ulaza na autoput između Burse i priobalnog grada Izmira, objavili su nadležni iz pokrajine Manisa na platformi X: "U ovoj nesreći život je izgubilo 11 naših sugrađana, a 27 je povrijeđeno."

U autobusu bilo 34 putnika, 14 je kritično

Guverner Manise Vahdetin Ozkan izjavio je turskim medijima da se u autobusu u trenutku saobraćajne nesreće nalazilo 34 putnika. Od 27 povrijeđenih, 16 je u kritičnom stanju, a dvoje je u životnoj opasnosti.

Hitne službe su odmah poslate na lice mjesta, napisao je na X-u ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči. "Pažljivo pratimo situaciju u koordinaciji sa svim relevantnim institucijama", istakao je.

Kamion prešao u suprotnu traku?

Na snimcima turskih medija vidi se prevrnut autobus sa razbijenim vjetrobranskim staklom koji je probio zaštitne ograde. Prema pisanju više medija, kamion je pripadao šlep-službi.

List Hurijet piše da prvi izveštaji sa lica mjesta ukazuju na to da je kamion prešao u suprotnu traku i izazvao sudar. O stanju vozača šlep-službe za sada nema nikakvih informacija.

(Mondo)

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Tagovi

Turska saobraćajna nesreća autobus

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