Misterija u Rusiji nakon smrti mlade laborantkinje: SZO traži istragu zbog sumnje na opasnu zarazu

Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da uzrok smrti ruske laborantkinje Darje Šipilove (28) još nije poznat. SZO traži dalju istragu usled sumnji na plućnu kugu.

Izvor: društvene mreže

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je juče da još nije poznat uzrok smrti 28-godišnje ruske laborantkinje Darje Šipilove, koja je radila u institutu za istraživanje kuge i drugih opasnih bolesti u sibirskom Irkutsku. Šipilova je preminula 2. oktobra u bolnici u obližnjem Šelehovu, nakon što je oboljela od teške upale pluća.

Prema prvim, nepotvrđenim izvještajima, radilo se o plućnoj kugi, težoj i rjeđoj varijanti bolesti od bubonske kuge poznate iz srednjovjekovnih pandemija. Plućna kuga može se prenositi sa čovjeka na čovjeka i izaziva tešku upalu pluća, ali izgledi za oporavak znatno su bolji ako liječenje antibioticima počne na vrijeme, piše AP.

SZO traži nastavak istrage

U svom prvom cjelovitom izvještaju o slučaju, koji je privukao pažnju početkom mjeseca, SZO je zatražila nastavak istrage. "Potrebno je prikupiti dodatne kliničke, epidemiološke i laboratorijske podatke, uključujući i potvrdu dijagnoze preminulog laboratorijskog radnika, kako bismo sa većom sigurnošću mogli procijeniti situaciju", stoji u saopštenju SZO.

Okolnosti smrti mlade laborantkinje od početka su izazivale brojne sumnje. Prema jednoj verziji koja se pojavila u lokalnim medijima, Šipilova se navodno zarazila nakon što je u laboratoriji razbila epruvetu sa opasnim patogenom. Prema drugoj, simptomi su se pojavili nakon povratka sa terenskog istraživanja u Burjatiji, području uz granicu sa Mongolijom na kojem postoje prirodna žarišta kuge. Nijedna od tih tvrdnji nije zvanično potvrđena.

Majka preminule, Svetlana Šipilova, koja je takođe medicinska radnica, ranije je za ruske medije osporila priču o razbijenoj epruveti. "Jednostavno su pustili moju kćerku da umre", izjavila je.

Provjera navodnog drugog slučaja

SZO je navela da i dalje provjerava informacije o "navodnom drugom slučaju". U ranijem pojašnjenju su iz organizacije rekli da su tu informaciju prenijeli tabloidi iz Velike Britanije i Srbije, koji su se pozvali na neodređene izvještaje iz Rusije.

S druge strane, ruski zdravstveni zvaničnici tvrde da su sproveli više od 5500 testiranja i da nisu otkrili prisustvo opasnih patogena. Ruske vlasti su takođe demantovale postojanje drugog slučaja zaraze i tvrde da u Irkutsku nije potvrđen nijedan slučaj kuge.

Dodatnu pažnju izazvala je informacija koju je ranije objavio Blumberg, a prema kojoj je institut u kojem je Šipilova radila samo nešto više od mjesec dana prije njene smrti učestvovao u zajedničkoj vježbi sa Kinom, posvećenoj odgovoru na izbijanje opasnih zaraznih bolesti.

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da dvije zemlje blisko sarađuju u prevenciji i kontroli zaraznih bolesti, uključujući kugu. Zasad nema potvrde da je smrt laborantkinje povezana sa njenim radom u institutu.