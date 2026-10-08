Majka preminule ruske naučnice: Epruvetu s virusom je nemoguće razbiti, pustili su je da umre

Majka preminule naučnice iz Rusije osporava tvrdnje o nesreći u laboratoriji i sumnja u zvanične informacije o uzroku smrti ćerke Darje Šipilove.

Izvor: društvene mreže

Majka ruske laboratorijske tehničarke Darje Šipilove (28), koja je 2. oktobra preminula u bolnici u Šelehovu, tvrdi da njena kćerka nije umrla nakon laboratorijske nesreće i da je javnosti predstavljena netačna verzija događaja. Šipilova je radila u Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, a okolnosti njene smrti i dalje nisu u potpunosti razjašnjene.

Informacije da je mlada naučna radnica preminula od plućne kuge pojavile su se u ruskim lokalnim medijima, ali su pojedine objave kasnije uklonjene. Ruske vlasti nisu zvanično potvrdile da je uzrok smrti bila kuga, dok je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) od Moskve zatražila dodatne informacije o slučaju i drugom, nepotvrđenom slučaju teške upale pluća.

Majka: "Pustili su je da umre"

Svetlana Šipilova, majka preminule i zdravstvena radnica, za ruski portal Glubina rekla je da ne vjeruje verziji prema kojoj se njena kćerka zarazila nakon što je u laboratoriji razbila epruvetu sa bakterijom Yersinia pestis.

"Znam istinu. Moram da se branim od glupih poznanika koji su poverovali u sve to, a oni pametni, naravno, nisu", rekla je.

There are now reports from Shelekhov in Siberia about men walking in the city in hazmat suits.The hospital is quarantined and the pharmacies in the city of ran out of antibiotics.The 28-year-old laboratory technician Darya Shipilova died on Friday at hospital in the city after accidentally breaking a test sample with Yersinia pestis at the Irkutsk Anti-Plague Research Institute and contracting pneumonic plague.Her laboratory was a Biosafety Level 3 lab — Visegrád 24 (@visegrad24)October 5, 2026

Ona posebno odbacuje tvrdnju da je došlo do pucanja laboratorijske epruvete i izlaganja bakteriji.

"Takvu epruvetu je nemoguće razbiti. To ni svi medicinski stručnjaci ne razumiju. Ne bi se razbila ni da je svom snagom bacite o zid. To može da kaže samo laik", tvrdi majka preminule naučnice.

Novinarima je poručila: "Jednostavno su pustili moju ćerku da umre."

Šta se navodno dogodilo u laboratoriji?

Prema informacijama koje su se pojavile u lokalnim medijima, Šipilova se navodno zarazila plućnom kugom nakon izlaganja patogenu tokom incidenta u laboratoriji. Prema toj verziji, tehničarka je navodno razbila epruvetu, nakon čega je bila izložena bakteriji.

Zvanična potvrda takvog slijeda događaja, međutim, nije objavljena. Novinar iz Irkutska Pavel Stepanov jedan je od onih koji tvrde da je Šipilova nakon incidenta pokušala da prikrije šta se dogodilo.

Njeni prijatelji i poznanici odbacuju takve navode i opisuju je kao izuzetno odgovornu i savjesnu osobu.

"Ocrnili su je, a da nisu ni utvrdili šta se stvarno dogodilo", rekao je njen bivši školski drug za portal Ljudi Bajkala.

"Ne mogu tu priču da povežem sa Dašom kakvu sam poznavao. Zvuči kao da govore o nekoj drugoj osobi. Bila je izuzetno vrijedna i odgovorna, tako da mi ovo nema nikakvog smisla", rekao je drugi prijatelj.

Jedan njen poznanik sa fakulteta rekao je da je posao u institutu bio veoma cijenjen i da se bezbjednosne procedure u toj ustanovi shvataju ozbiljno.

"Daša je bila izuzetno pametna. Rijetki sa našeg odsjeka dobiju posao u tom institutu. To je ozbiljna ustanova, tamo se sve shvata ozbiljno i procedura je bezbjedna", rekao je.

Šta je plućna kuga?

Plućna kuga je najteži oblik bolesti koju uzrokuje bakterija Yersinia pestis. Može nastati kada osoba udahne zaražene kapljice, ali i kada se bakterija iz neliječene bubonske ili septikemijske kuge proširi na pluća.

Za razliku od bubonske kuge, koja se najčešće povezuje sa uvećanim limfnim čvorovima, plućna kuga zahvata respiratorni sistem i može se prenijeti sa čovjeka na čovjeka kapljicama iz disajnih puteva. Bez pravovremenog liječenja može biti smrtonosna, ali se liječi antibioticima.

SZO traži objašnjenja od Moskve

Slučaj je privukao međunarodnu pažnju nakon što su se pojavili oprečni navodi o uzroku smrti i mogućem izlaganju bakteriji u laboratoriji.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je da je organizacija od Rusije zatražila dodatne informacije kako bi se razjasnili uzrok teške upale pluća, patogen koji je doveo do preduzimanja javnozdravstvenih mjera i medijski navodi o drugom zaposlenom sa upalom pluća neutvrđenog uzroka.

Iz ruskog Rospotrebnadzora saopšteno je da su informacije o situaciji u Irkutsku proslijeđene SZO. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov pozvao je javnost da medijske navode ne smatra pouzdanim izvorom informacija dok se ne pojave zvanični podaci.

Istovremeno, pojedini međunarodni zvaničnici zatražili su veću transparentnost Moskve. Evropska unija pozvala je na "pravovremeno i transparentno izvještavanje", dok su neke zemlje pojačale zdravstvene kontrole na granicama sa Rusijom.

Stanovnici zabrinuti zbog nedostatka informacija

Ruske zdravstvene vlasti saopštile su da nema razloga za strah od epidemije i da među osobama koje su bile u kontaktu sa preminulom nisu utvrđeni znaci infekcije.

Rospotrebnadzor je naveo da su preventivne i protivepidemijske mjere sprovedene u potpunosti. Ipak, pojedini stanovnici Irkutska tvrde da nisu dobili dovoljno informacija o mogućem riziku.

Komšije preminule naučnice rekle su za portal Ljudi Bajkala da im niko nije uzeo briseve, već su dobili instrukciju da se jave ljekaru ukoliko primijete simptome.

"Šokirani smo što nas nisu stavili u karantin. Svi smo bili u kontaktu sa njom. Vjerovatno ne bi trebalo da idemo na posao", rekao je jedan od komšija.

Zgrada u kojoj je Šipilova živjela dezinfikovana je više puta, dok su prema dostupnim izvještajima stotine kontakata stavljene pod zdravstveni nadzor ili karantin. U pojedinim zdravstvenim ustanovama uvedena su dodatna ograničenja, dok je istraživački institut u kojem je radila pod posebnim režimom.

Slučaj je izazvao i veliki interes javnosti na internetu. Ruski mediji bilježe nagli rast interesovanja za pretrage povezane sa kugom, dok su građani počeli da traže dodatnu zaštitnu opremu i informacije o bolesti.



