Alarm u Poljskoj, policija na nogama: Stigla dojava o mogućem napadu na premijera Tuska i ministra odbrane

Poljska policija primila je informacije o mogućem napadu na premijera Donalda Tuska i ministra odbrane. Specijalne službe zakazale hitan antiteroristički sastanak.

Izvor: Pawel Supernak / PAP / Profimedia

Poljska policija dobila je informacije o mogućem napadu na premijera Donalda Tuska i ministra odbrane Vladislava Kosinjaka Kamiša, saopštila je u nedelju, 11. oktobra, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Karolina Galecka.

Ona je na društvenoj mreži Iks navela da su ministar unutrašnjih poslova Marćin Kervinjski i koordinator specijalnih službi Tomaš Sjemonjak naložili nadležnim organima da preduzmu odgovarajuće mere povodom dobijenih informacija.

Za nedjelju u 11 časova zakazan je sastanak predstavnika policije, Službe državne zaštite i Agencije za unutrašnju bezbjednost u antiterorističkom centru te agencije.

W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premiera @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz , minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski oraz minister koordynator służb specjalnych @TomaszSiemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie.Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się w CAT ABW spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: @PolskaPolicja i @SOP_GOV_PL oraz funkcjonariuszy @ABW_GOV_PL. — Karolina Gałecka (@K_Galecka)October 11, 2026

Poljske vlasti za sada nisu objavile detalje o prirodi moguće prijetnje, njenom porijeklu niti o tome da li je identifikovan osumnjičeni. Nije saopšteno ni da li su uvedene posebne mjere zaštite za dvojicu visokih državnih zvaničnika.

Upozorenje stiže u trenutku pojačane zabrinutosti u Poljskoj zbog niza nasilnih incidenata u školama posljednjih dana.

Tusk je u nedjelju učestvovao i na vanrednom sastanku sa ministrima i šefovima bezbjednosnih službi, na kojem se razgovaralo o nasilju u obrazovnim ustanovama i širenju dezinformacija. Za sada nije potvrđena povezanost nasilnih incidenata u školama sa informacijama o mogućem napadu na premijera i ministra odbrane.