Prevara prilikom dobijanja kredita: Prijedorčanin osumnjičen da je oštetio banku za 48.790 KM

Policija podnijela izvještaj protiv vlasnika firme zbog sumnje na prevaru prilikom dobijanja kredita.

Izvor: PU Prijedor

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor podnijeli su 22. oktobra Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru izvještaj protiv lica D. K. iz Prijedora zbog sumnje da je počinilo krivična djela obmana pri dobijanju kredita i drugih pogodnosti, oštećenje tuđih prava i oštećenje povjerilaca.

Prema navodima policije, osumnjičeni je kao vlasnik i odgovorno lice društva sa ograničenom odgovornošću iz Prijedora, prilikom zaključivanja ugovora o kreditu sa bankom, prećutao činjenicu da je teretno vozilo navedeno kao sredstvo obezbjeđenja kredita prethodno prodao drugom pravnom licu.

Na taj način, kako se sumnja, onemogućio je banku da u izvršnom postupku naplati potraživanje u iznosu od 48.790 KM iz vrijednosti navedenog vozila.

Izvršenjem navedenih krivičnih djela osumnjičeni je, prema policijskom izvještaju, pribavio protivpravnu imovinsku korist firmi koju je zastupao, dok je banka oštećena za navedeni iznos.

(Mondo)