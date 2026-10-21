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Devetorica uhapšenih u akciji „Strijelac“ puštena na slobodu

Devetorica uhapšenih u akciji „Strijelac“ puštena na slobodu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Devetorica juče uhapšenih u vezi sa pokušajem ubistva Đ. M. u brčanskom naselju Ilićka 10. avgusta ove godine puštena su na slobodu, rekao je sekretar Tužilaštva Brčko distrikta Jasmin Suljić.

Brčko Izvor: Shutterstock

Suljić je naveo da su uhapšeni u policijskoj akciji "Srijelac" pušteni na slobodu nakon kriminalističko-tehničke obrade.

"Pretresom više stambenih i poslovnih objekata, vile za iznajmljivanje, te većeg broja automobila i motocikala prikupljeni su značajni dokazi za dalje vođenje krivičnog postupka i oni su danas pušteni na slobodu jer nema pravnog osnova za njihovo dalje zadržavanje“, rekao je Suljić.

On je demantovao navode pojedinih medija da se ova grupa, osim sa pokušajem ubistva, dovodi u vezu i sa izvršenjem drugih krivičnih djela.

"Akcija je bila usmjerena isključivo na prikupljanje dokaza u vezi sa pokušajem ubistva jednog lica na Ilićki 10. avgusta ove godine, ali to ne znači da se istraga u daljem toku neće proširiti i na eventualno druga krivična djela“, precizirao je Suljić.

(Srna)

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Tagovi

Brčko hapšenje pokušaj ubistva

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