logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija policije u Tuzli: Uhapšeno osam osoba zbog pokušaja ubistva u Brčkom

Akcija policije u Tuzli: Uhapšeno osam osoba zbog pokušaja ubistva u Brčkom

Autor Haris Krhalić
0

U akciji "Strijelac" uhapšeno je osam osoba, a policija pretresa objekte, vozila i motocikle u Tuzli i Lončarima zbog pokušaja ubistva u Brčkom.

mup tk, policija tuzlanski kanton, policija fbih Izvor: MUP TK

U zajedničkoj policijskoj akciji kodnog naziva "Strijelac", koja se provodi u okviru istrage pokušaja ubistva u Brčko distriktu, uhapšeno je osam osoba. Pretresi se obavljaju na području Tuzle i Lončara, a policija traga za predmetima koji bi mogli poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku.

Na području Tuzle pretresi su počeli u ranim jutarnjim časovima, a obuhvaćeno je osam lokacija. Aktivnosti se sprovode po naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva Brčko distrikta.

U akciji učestvuju istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, uz podršku Jedinice policije za specijalnu podršku i policijskih uprava s područja kantona. Uključeni su i pripadnici Jedinice kriminalističke policije Policije Brčko distrikta, kao i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Prema informacijama Policije Brčko distrikta, akcija se, osim u Tuzli, sprovodi i na području Lončara, u saradnji sa MUP-om Republike Srpske i Policijskom upravom Bijeljina.

Osim 11 stambenih objekata, pretresaju se dva poslovna prostora, vila za iznajmljivanje, kao i veći broj automobila i motocikala.

Cilj pretresa je pronalazak i privremeno oduzimanje predmeta koji bi mogli biti važni za dalji krivični postupak.

Akcija je usmjerena na rasvjetljavanje krivičnog djela ubistva u pokušaju, propisanog članom 163. u vezi sa članom 28. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tuzla hapšenje Brčko

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ