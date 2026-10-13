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Tuzla: Ukinut pritvor petnaestogodišnjakinji osumnjičenoj za napad na dvije učenice

Tuzla: Ukinut pritvor petnaestogodišnjakinji osumnjičenoj za napad na dvije učenice

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Opštinski sud u Tuzli ukinuo je pritvor petnaestododišnjoj djevojčici iz Tuzle, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Ukinut pritvor petnaestogodišnjakinji osumnjičenoj za napad na dvije učenice u Tuzli Izvor: Opštinski sud Tuzla

Sud je donio rješenje o ukidanju pritvora 9. oktobra i istog dana pustio je djevojčicu na slobodu.

Tužilaštvo nastavlja sa vođenjem pripremnog postupka prema djevojčici koja je osumnjičena za krivična djela pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda u kojem su oštećene dvije učenice Osnovne škole u Gornjoj Tuzli.

O daljem toku pripremnog postupka u redovnoj proceduri, iz Tužilaštva su naveli da ne mogu davati više informacija.

Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopštila je 4. septembra da je djevojčica (15) povrijedila hladnim oružjem druge dvije djevojčice (14) kojima je pomoć ukazana na UKC-u.

Na prijedlog Kantonalnog tužilaštva, djevojčici je 7. septembra Opštinski sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor.

Pritvor je u međuvremenu produžen za još jedan mjesec jer se, kako su pojasnili iz tužilaštva, provode potrebna vještačenja, uz uključivanje Centra za socijalni rad i drugih nadležnih institucija.

Federalni mediji prenijeli su da su majke povrijeđenih maloljetnica ispričale kako je "napadačica bila problematična i prije, da povrijeđena djeca imaju traume".

Međutim, izvori bliski porodici uhapšene maloljetne djevojčice tvrdili su sve suprotno, odnosno da je nad osumnjičenom dvije godine vršeno vršnjačko nasilje, baš od te dvije djevojčice kojima se fizički suprostavila.

Prozvale su je "ti si četnikuša", "ti si Srpkinja", "jedeš svinjetinu", sa time je bila upoznata uprava škole, ali se sve završavalo na riječima da se to više neće dogoditi. 

(Srna)

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Tuzla maloljetnica pritvor

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