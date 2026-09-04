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Težak incident u Tuzli: Djevojčica nožem povrijedila dvije učenice u školskom dvorištu

Težak incident u Tuzli: Djevojčica nožem povrijedila dvije učenice u školskom dvorištu

Autor Dušan Volaš
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Težak incident dogodio se u školskom dvorištu u Tuzli kada je maloljetnica (15) hladnim oružjem povrijedila dvije djevojčice (14). Povrijeđene djevojčice nisu životno ugrožene, dok se osumnjičena maloljetnica nalazi pod strogim nadzorom policije.

Grad Tuzla Izvor: Shutterstock

Policijska uprava Tuzla - PS Istok primila je jutros oko 9.25 časova prijavu da se iz dvorišta jedne škole na području grada čuje galama.

Izlaskom policijske patrole na lice mjesta utvrđeno je da je djevojčica rođena 2011. godine nanijela povrede hladnim oružjem dvjema godinu dana mlađim djevojčicama.

Povrijeđene su odmah vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja prevezene na Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, gdje im je ukazana ljekarska pomoć i u toku je utvrđivanje tačnog stepena povreda.

O ovom teškom incidentu odmah je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja. Sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja ovog slučaja izvršiće službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla, pod nadzorom kantonalnog tužioca.

Iz Uprave policije MUP-a TK naglasili su da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te Konvencijom o pravima djeteta, trenutno nisu u mogućnosti da iznose više detalja o ovom slučaju.

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Tagovi

Tuzla vršnjačko nasilje incident škola

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